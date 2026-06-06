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Isabella Vargas, hija de Karina García, confesó si participaría en La casa de los famosos Colombia

Isabella Vargas reveló qué opina de ingresar a La casa de los famosos Colombia tras la propuesta de Karina García.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Hija de Karina García, confesó si participaría en La casa de los famosos Colombia
Isabella Vargas confesó si no participaría en La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

Isabella Vargas se convirtió en tema de conversación luego de pronunciarse sobre la posibilidad de ingresar a La casa de los famosos Colombia como participante oficial. Sus palabras aclararon parte de las dudas que tenían los seguidores del reality.

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¿Por qué afirman que Isabella, hija de Karina García, podría estar en La casa de los famosos Colombia?

Tras el anuncio de la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia, prevista para 2027, comenzaron a surgir nombres de posibles participantes. Uno de los que más llamó la atención fue el de Isabella Vargas, hija de Karina García.

¿Por qué afirman que Isabella, hija de Karina García, podría estar en La casa de los famosos Colombia?
Isabella visitó a Karina García en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

La conversación empezó cuando la creadora de contenido interactuó con sus seguidores y les preguntó si les gustaría ver a su hija dentro del reality. La publicación rápidamente generó reacciones divididas entre los usuarios de redes sociales.

Mientras algunas personas consideraron que Isabella podría asumir el reto y construir su propia historia dentro del programa, otras cuestionaron la idea y expresaron opiniones relacionadas con su futuro académico.

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Entre los comentarios también hubo quienes señalaron que la joven aún no cuenta con una trayectoria pública comparable a la de otros participantes que han hecho parte del formato. Estas opiniones aumentaron la conversación digital alrededor de una posible participación.

Pese a la cantidad de mensajes que recibió, Karina no respondió directamente a las críticas. En lugar de referirse a la polémica, aprovechó sus redes sociales para alertar a sus fans sobre personas que estarían utilizando su imagen sin autorización para promocionar supuestos eventos.

Karina García habla de su hija para La casa de los famosos Colombia
Karina García propone a su hija para La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

¿Qué dijo Isabella Vargas sobre ingresar a La casa de los famosos Colombia?

Luego de varios días de especulaciones, Isabella Vargas decidió pronunciarse sobre el tema a través de un video difundido en redes sociales.

Según explicó, muchas personas le habían preguntado si estaría interesada en participar en La casa de los famosos Colombia, especialmente porque su mamá hizo parte de una de las temporadas del programa.

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Durante su intervención, Isabella señaló que actualmente no tiene una respuesta definitiva sobre esa posibilidad. Sin embargo, comentó que, por ahora, cree que no aceptaría una invitación para ingresar al reality.

La joven explicó que considera que se trata de una experiencia compleja y que requiere afrontar situaciones que no son sencillas dentro de la convivencia diaria. Por esa razón, aseguró que en este momento no se ve participando en el formato.

Aunque no cerró completamente la puerta a una eventual participación en el futuro, Isabella dejó claro que actualmente no contempla formar parte de La casa de los famosos Colombia.

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