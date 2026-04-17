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Eidevin habló de sus altibajos tras salir de La casa de los famosos Colombia: "me está costando"

Eidevin confesó que le ha costado enfrentar sus altibajos emocionales tras salir de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Eidevin habló de sus altibajos tras salir de La casa de los famosos Colombia
Eidevin enfrenta su salida de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Eidevin volvió a pronunciarse públicamente. En esta ocasión, sus declaraciones sobre sus sentimientos generaron conversación en redes.

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¿Cuándo salió Eidevin de La casa de los famosos Colombia?

Eidevin López salió de La casa de los famosos Colombia el 9 de abril de 2026. Su salida no se dio mediante una eliminación tradicional, sino que fue resultado de una decisión tomada por el público tras un conflicto con Alejandro Estrada.

El momento se originó luego de un altercado con que escaló a una enfrentamiento físico. Ante esto, El Jefe decidió someter la permanencia de los involucrados a votación de los televidentes, quienes podían elegir la salida de uno o de ambos.

¿Cuándo salió Eidevin de La casa de los famosos Colombia?
Eidevin fue eliminado de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

El resultado marcó un precedente en el formato del programa: Eidevin fue expulsado con el 74.42 % de los votos en su contra. Esta cifra se posicionó como uno de los porcentajes más altos registrados en decisiones de este tipo dentro del reality.

Tras el anuncio hecho por la presentadora Carla Giraldo, el participante tuvo que abandonar la competencia esa misma noche.

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¿Cómo reaccionó Eidevin tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

Luego de conocer la decisión del público, Eidevin se mostró afectado por la forma en la que terminó su paso por el programa. Durante su salida, varios de sus compañeros reaccionaron con llanto, lo que reflejó el ambiente emocional del momento.

¿Cómo reaccionó Eidevin tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia?
Eidevin no quería salir "por la puerta de atrás" de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

El actor manifestó que no quería abandonar la competencia "por la puerta de atrás" y que le hubiera gustado cerrar su participación de una manera distinta. Además, expresó que le incomodaba la idea de salir en un contexto de conflicto.

También reconoció que se arrepentía de las acciones que llevaron a su salida, señalando que su comportamiento influyó directamente en el resultado.

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¿Cómo se siente Eidevin tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

En una entrevista con La Mega, Eidevin fue consultado sobre su estado emocional tras dejar el reality. Allí confirmó que ha experimentado cambios constantes en su ánimo y que ha llorado en varias ocasiones.

Según explicó, ha tenido momentos en los que pasa de reír a llorar en cuestión de minutos, lo que describió como parte de los altibajos que enfrenta actualmente.

“Me está costando mucho”, afirmó.

A pesar de esto, también mencionó que encuentra algo de tranquilidad en el hecho de que, quienes salen expulsados, suelen ser recordados por la audiencia. Asimismo, indicó que, más allá de los conflictos, se queda con aprendizajes de cada uno de sus compañeros.

Finalmente, reconoció que le hizo falta analizar mejor el desarrollo del juego y actuar con mayor control en determinadas situaciones, una reflexión que ha sido comentada por seguidores del programa en redes sociales.

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