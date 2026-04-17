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Eidevin contó dónde sería su primera cita con Karola tras La casa de los famosos Colombia

Eidevin llamó la atención al revelar que había pensado en viajar con Karola tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Eidevin contó dónde sería su primera cita con Karola
Eidevin espera su reencuentro con Karola / (Fotos del Canal RCN)

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Eidevin volvió a referirse a su relación con Karola y dejó abierta la posibilidad de un nuevo encuentro fuera del reality.

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¿Cuál fue la historia de Eidevin y Karola en La casa de los famosos Colombia?

La relación entre Eidevin López y Karola Alondra se convirtió en uno de los temas más comentados durante la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. Los internautas destacaron que, desde los primeros días, mostraron cercanía.

¿Cuál fue la historia de Eidevin y Karola en La casa de los famosos Colombia?
La historia de Eidevin y Karola inició en La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

Aunque intentaron mantener una amistad, en redes destacan que el coqueteo fue constante; especialmente por parte de Eidevin. A pesar de algunas diferencias, continuaron compartiendo conversaciones que fortalecieron su vínculo.

La historia dentro del reality quedó en pausa tras la salida de Eidevin, quien fue expulsado luego de un enfrentamiento con Alejandro Estrada. Días después, Karola fue eliminada por decisión del público.

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¿Qué ha dicho Karola sobre Eidevin tras La casa de los famosos Colombia?

Tras su salida del reality, Karola ha hablado abiertamente sobre lo que vivió con Eidevin. En entrevistas, aseguró que la conexión fue genuina y que no se trató de una estrategia dentro del juego.

¿Qué ha dicho Karola sobre Eidevin tras La casa de los famosos Colombia?
Karola habla sobre sus sentimientos hacia Eidevin / (Foto del Canal RCN)

También mencionó su interés en conocerlo fuera del reality. Según explicó, le gustaría compartir con él en un ambiente más tranquilo para entender el futuro de la relación. Sin embargo, prefiere no definir lo que siente hasta vivir esa experiencia en el mundo real.

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¿Dónde sería la primera cita de Eidevin y Karola tras La casa de los famosos Colombia?

En medio de una entrevista en ‘¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos Colombia?’, Eidevin participó en una dinámica de preguntas de los seguidores. En ese espacio, fue cuestionado sobre el lugar en el que le gustaría tener su primera cita con Karola.

Como respuesta, el exparticipante señaló que el sitio sería lo de menos, pues lo importante para él es volver a verla tras el tiempo que han estado separados desde su salida del reality.

Posteriormente, reveló que habían pensado en viajar juntos; sin embargo, el plan no se concretó debido a compromisos personales. También mencionó que han hablado por videollamadas y que le gustaría coincidir con ella en un festival vallenato para bailar.

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