Desde hace varias semanas, el nombre de Daniela Ospina se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras la gran expectativa que ha generado mediante sus redes sociales por atravesar por uno de los momentos más importantes de su vida, pues se va a casar por la iglesia con Gabriel Coronel.

Además, la creadora de contenido digital ha generado una gran variedad de opiniones mediante las redes sociales tras una celebración que realizó con sus seres queridos, celebrado su historia de amor con el cantante.

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¿Cuáles fue el detalle que divide opiniones en redes acerca de si Daniela Ospina ya se casó con Gabriel Coronel?

Cabe destacar que Daniela Ospina se ha destacado por tener una especial conexión con sus seguidores, en especial, por lo que realiza en su vida cotidiana y, también, por los distintos proyectos que lleva a cabo.

¿Qué video salió a la luz de Daniela Ospina y Gabriel Coronel? | AFP: Ivan Apfel

Por esta razón, Daniela compartió en horas de la mañana del 17 de abril en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de siete millones de seguidores en donde tiene un vestido de blanco y Gabriel aparece con un traje de negro y expresaron las siguientes palabras:

“Es de corazón que este fin de semana nos lo dediquemos a todos nosotros. Estamos dispuestos a pasarla bien, a disfrutar y estar con todos ustedes. Los queremos y los amamos mucho”, agregó Gabriel Coronel.

Aunque en el video no se refleja que ambos utilizaran los anillos, se evidencia que están atravesando por un importante momento a nivel emocional tras la especial celebración de su boda en donde contarán con la presencia de personas que ocupan un importante lugar en su vida.

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¿Qué publicación compartió Salomé Rodríguez junto a su madre? | AFP: Ivan Apfel

¿Cuál fue la publicación que compartió Salomé, hija de James Rodríguez junto a Daniela Ospina?

El nombre de Salomé Rodríguez se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser hija de James Rodríguez, quien se ha destacado en ser uno de los jugadores de fútbol más destacados de Colombia, sino que también, por ser hija de Daniela Ospina también.

Por ello, Salomé ha sorprendido con su belleza tras una publicación que compartió junto a su madre, en la especial fiesta de celebración de Daniela al dar el sí por lo religioso con Gabriel Coronel.