Cintia Cossio protagonizó inesperadado accidente en el gimnasio: así reaccionó

Un momento inesperado durante su rutina de ejercicio llevó a Cintia Cossio a compartir una situación que rápidamente generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

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¿Qué accidente protagonizó Cintia Cossio?

A través de sus historias, Cintia Cossio generó múltiples reacciones tras revelar que, mientras se encontraba en el gimnasio, su pantaloneta se rompió completamente en la parte de la entrepierna.

Cintia Cossio tuvó incidente con su vestuario en el gimnasio / (Foto del Canal RCN)

Mediante un video, la influenciadora mostró que se encontraba en el baño del lugar, sentada en el inodoro, intentando manejar la situación tras lo ocurrido. El contenido se difundió rápidamente y provocó comentarios entre internautas, quienes destacaron lo inesperado del momento.

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¿Cómo reaccionó Cintia Cossio tras la ruptura de su pantalón?

En el mismo contenido, Cintia Cossio mostró su reacción ante el hecho. Entre risas, expresó que no sabía qué hacer, especialmente porque ese día correspondía a una rutina enfocada en pierna.

También señaló que la situación le resultaba complicada en ese momento, ya que, más allá de la pena, debía decidir cómo salir del lugar.

Los internautas afirmaron que su forma de reaccionar al incidente evidenció espontaneidad, lo que hizo que el video se difundiera con comentarios divertidos en plataformas digitales.

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¿Qué ha dicho Cintia Cossio sobre el ejercicio?

Más allá del episodio, Cintia Cossio ha revelado varios detalles sobre su relación con el ejercicio. Ha explicado que su vínculo con el entrenamiento no responde únicamente a una meta estética, sino que está ligado a su bienestar general.

Cintia Cossio habló de su relación con el ejercicio / (Foto del Canal RCN)

La creadora de contenido ha contado que en su adolescencia enfrentó un trastorno alimentario, lo que impactó su peso y su relación con el cuerpo. A partir de esa experiencia, decidió enfocar su proceso en recuperar masa muscular y mejorar su salud.

Según ha mencionado, su objetivo principal es lograr un equilibrio físico que le permita dejar atrás esa etapa. Además, ha respondido a comentarios que atribuyen sus resultados a procedimientos externos, afirmando que su progreso es gracias a la disciplina y constancia.