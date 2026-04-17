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Tekashi 6ix9ine contó detalles sobre la convivencia en prisión con reconocido expresidente: “Olía mal”

Tekashi 6ix9ine relató cómo fue convivir con un reconocido expresidente latinoamericano durante su paso por prisión.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Tekashi 6ix9ine contó detalles sobre la convivencia en prisión con expresidente
Tekashi 6ix9ine contó detalles sobre la convivencia en prisión con reconocido expresidente (Foto Freepik) (Foto Bob Levey / AFP)

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine volvió a generar conversación tras revelar detalles de su paso por prisión, donde coincidió con un reconocido expresidente latinoamericano.

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Las declaraciones se conocieron luego de que el artista recuperara su libertad tras cumplir una condena de aproximadamente 90 días en un centro de detención en Brooklyn, Nueva York.

Durante entrevistas y transmisiones en redes sociales, el cantante compartió algunas experiencias de su estancia, incluyendo su interacción con el exmandatario.

¿Quién es el reconocido expresidente con el que Tekashi compartió tiempo en prisión?

Según lo relatado por el propio artista, durante su tiempo en el centro de detención coincidió con Nicolás Maduro, quien también se encontraba recluido en el mismo lugar tras su captura en enero de 2026.

Tekashi 6ix9ine habla de su experiencia en cárcel junto a Nicolás Maduro
Rapero Tekashi 6ix9ine sorprende al contar cómo fue compartir prisión con Maduro (Foto Marco Bertorello / AFP) (Foto Federico Parra / AFP)

Tekashi 6ix9ine cumplía una condena por no cumplir las condiciones de su libertad condicional, situación derivada de un caso previo. Durante ese periodo, compartió espacios comunes con otros internos, incluido el exmandatario.

El rapero explicó que las condiciones dentro del centro de detención eran limitadas y que los internos permanecían en áreas cercanas, lo que facilitaba el contacto entre ellos.

Incluso mencionó que dormían a poca distancia dentro del mismo espacio.

“Yo tomé la cama de Diddy y Maduro durmió justo enfrente de mí”, reveló el artista.

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¿Qué dijo Tekashi 6ix9ine sobre Nicolás Maduro?

El artista aseguró que tuvo algunas interacciones con Nicolás Maduro durante su estancia. Según contó, trató de mantener una actitud respetuosa y evitar incomodarlo, aunque sí llegaron a intercambiar algunas palabras.

También relató que hasta le ofreció ayuda en caso de necesitar algo dentro del centro de detención.

Tras salir de prisión, Tekashi mostró un objeto firmado por Maduro: un peluche de Bob Esponja que compartió en sus redes sociales como recuerdo de su paso por el lugar.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que reveló a qué huele el expresidente. Según el artista, Maduro olía mal cuando ingresó por primera vez al centro de detención, pero luego de que se bañara y acomodara en la prisión, olía mejor.

“Olía bien [...] Bueno, olía a m13rd4 cuando salió de la caja, como de la unidad antiterrorista”, confesó.

Nicolás Maduro no sería el único personaje famoso con el que el artista habría compartido tiempo en prisión. Al parecer, Tekashi también interactuó con el rapero Diddy y con Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras.

Tekashi 6ix9ine revela cómo fue convivir en prisión con Nicolás Maduro
Tekashi 6ix9ine cuenta detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión (Foto Bob Levey / AFP) (Foto Federico Parra / AFP)
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