Mafe Méndez, reconocida influenciadora colombiana, generó preocupación entre sus seguidores luego de revelar que sufrió una hemorragia subconjuntival en sus ojos. Tras la alarma causada en redes sociales, la influencer colombiana explicó cuál es su estado actual y cómo avanza su recuperación.

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¿Qué es una hemorragia subconjuntival?

Según información expuesta por Mayo Clinic, una hemorragia conjuntival es un derrame en la superficie clara del ojo de color rojo brillante. Esta suele aparecer generalmente sin dolor y ser inofensivo para la salud ocular.

¿Qué le pasó a Mafe Méndez? Influencer sufrió una hemorragia subconjuntival. (Foto Canal RCN).

Una de sus principales causas se debe al aumento súbito de la presión venosa al toser, estornudar, vomitar o realizar esfuerzos físicos, como el levantamiento de pesas. Así mismo, frotarse los ojos con fuerza de manera constante también puede ocasionar esta afección.

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¿Cuál es el estado actual de Mafe Méndez tras sufrir una hemorragia subconjuntival?

Ahora bien, en un video compartido a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Mafe Méndez relató su experiencia frente a esta afección.

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La joven influenciadora mencionó que actualmente atraviesa una etapa en la que ocultarse del mundo cuando le ocurren este tipo de situaciones ya no es una opción, por lo que mostró a los internautas cómo lucen sus ojos en la actualidad.

Mafe Méndez alarmó en redes al revelar hemorragia subconjuntival en su ojo. (Foto Canal RCN).

Según explicó, tiempo atrás solía refugiarse en la soledad hasta que su salud física mejorara, pero aseguró que eso solo provocaba que sus síntomas empeoraran.

"Este fin de semana tuve una hemorragia subconjuntival... por eso es que no me crecían las uñas, ni el pelo y estaba toda con acné. Yo a esa Mafe no vuelvo".

Por tal razón, animó a sus seguidores a no permitir que este tipo de situaciones los frenen en su cotidianidad.