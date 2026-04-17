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Manuela Gómez rompió en llanto tras hablar de su hija: “tengo muchas obligaciones”

Manuela Gómez se mostró afectada al hablar de su hija y, entre lágrimas, confesó que enfrenta muchas obligaciones.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Entre lágrimas, Manuela Gómez confesó lo que vive por su hija
Entre lágrimas, Manuela Gómez confesó lo que vive por su hija. (Foto Canal RCN).

Manuela Gómez, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, conmovió a sus seguidores al sincerarse entre lágrimas sobre las responsabilidades que enfrenta como madre, asegurando que las múltiples obligaciones han sido una carga difícil de sobrellevar mientras lleva a cabo su rol como mamá.

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¿Por qué Manuela Gómez lloró al hablar de su hija?

Durante la tarde de este viernes 17 de abril Manuela Gómez compartió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, una serie de videos en los que se mostró emocionada con las recientes compras que había realizado para su hija durante su paso por Estados Unidos.

Manuela Gómez lloró al hablar de su hija
Manuela Gómez lloró al hablar de su hija. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, minutos después reapareció con lágrimas en sus ojos para confesarle a sus seguidores que en realidad no quisiera estar tan alejada de la bebé tal y como lo ha hecho durante sus dos años de vida.

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Gómez comentó que desde que su bebé nació ha tenido que trabajar fuertemente con el fin de solventar todos los gastos como mamá, pero que a veces quisiera dedicarse a ser ama de casa para disfrutar a su hija.

Sin embargo, esto no sería posible pues ella es quien debe responder por los gastos de su hogar y sobre todo darle lo mejor a su bebé de dos años.

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"Siento que a veces me estoy perdiendo muchas cosas de mi hija, porque tengo que trabajar, a conseguirme la papita. Yo quisiera quedarme en casa, se los juro, con mi hija, ama de casa... dedicarme a ser mamá, pero entonces ¿quién sostiene todo?”

¿Cómo han sido los días de Manuela Gómez tras La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, la influenciadora mencionó que desde que fue eliminada de La casa de los famosos Colombia ha pensado en darse un descanso alejada de la realidad únicamente acompañada de su bebé, pero al parecer, esto no habría sido posible por la cantidad de obligaciones que tiene en la actualidad.

"Desde que salí del reality he pensado tantas cosas que como que me encantaría desaparecerme con ella, para disfrutar, amarla, para que volvamos a tener esa conexión mamá e hija... pero tengo muchas obligaciones, muchos gastos, muchas responsabilidades"

Manuela Gómez se quebró al hablar de su hija y sus responsabilidades
Manuela Gómez se quebró al hablar de su hija y sus responsabilidades. (foto Canal RCN).
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