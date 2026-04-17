Johanna Fadul sorprendió con un nuevo look: "ahora soy de color chocolate"

La actriz y exparticipante de La casa de los famosos Colombia Johanna Fadul volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrar un nuevo look con el que sorprendió en redes sociales, desatando todo tipo de reacciones entre sus fans.

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¿Cuál fue el cambio de look de Johanna Fadul?

Durante la tarde de este viernes 17 de abril, Johanna Fadul sorprendió con una inesperada publicación en sus redes sociales. La actriz tomó por sorpresa a sus seguidores al mostrarse con un cambio de look, luego de varias semanas de haber salido de La casa de los famosos Colombia.

Johanna Fadul apareció renovada y su nuevo look no pasó desapercibido. (Foto Canal RCN).

En la imagen publicada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Johanna dejó ver que cambió el tono de su cabello por uno más chocolate, tal como ella misma lo describió.

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“Ahora soy de color chocolate”, comentó.

Y es que el nuevo tono de cabello de Johanna Fadul luce como un castaño claro cálido con reflejos chocolate y avellana. Se ve una base marrón suave, iluminada con mechones sutiles en tonos miel y beige, lo que le aporta dimensión, brillo y un acabado natural, lo que muchos describen como un cambio elegante y fresco, sin ser drástico.

Con este nuevo estilo, Johanna Fadul volvió a captar la atención de sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar y elogiar su renovada imagen en redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los fans de Johanna Fadul a su nuevo tono de cabello?

La reacción de los seguidores de Johanna Fadul no se hizo esperar, pues muchos elogiaron su nuevo tono de cabello y aseguraron que le luce bastante. En redes sociales varios usuarios comentaron que el cambio le dio un aire renovado, mientras otros destacaron que se veía elegante, fresca y muy favorecida con este nuevo estilo.

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“Ese color te queda divino”, “Johanna se ve hermosa con ese tono”, “Le dio un cambio sutil, pero muy lindo”, “Ese chocolate le luce demasiado” y “Cada día más bella”, fueron algunas de las opiniones que se leyeron en redes sociales.