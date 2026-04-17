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Alina Lozano rompe el silencio sobre su duelo tras separarse de Jim Velásquez: “Me va a doler”

Alina Lozano habló de su duelo tras su separación de Jim Velásquez y pidió respeto ante los fuertes comentarios que recibe.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alina Lozano habla de su duelo tras separarse de Jim Velásquez
Alina Lozano se pronuncia tras ruptura con Jim Velásquez. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Alina Lozanorompió el silencio luego de que criticaran su separación con Jim Velásquez, e hizo peticiones en medio de su duelo.

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La actriz habló directamente a través de sus redes sociales y envió un mensaje a los seguidores que le escriben constantemente sobre su relación, luego de recibir comentarios en los que le dicen que “pase la página” o que él “era un muchachito”.

¿Qué dijo Alina Lozano sobre su relación con Jim Velásquez?

Alina expresó que agradece los comentarios, pero aseguró que muchos están fuera de la realidad. “La realidad la sabemos nosotros”, dijo.

En medio de su mensaje, la actriz se pronunció en medio de su duelo:

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“Me despido de una persona bellísima, me despido de una de las mejores parejas que he tenido, me despido de unos momentos irrepetibles, me despido de un hombre que me amó indudablemente”, dijo con la voz entrecortada.

Alina Lozano habla de su duelo tras separarse de Jim Velásquez
Alina Lozano se pronuncia tras ruptura con Jim Velásquez. (Foto: Canal RCN)

Además, dejó claro que también amó y que se despide de él sintiéndolo profundamente en su corazón y en su vida. También mencionó que deja atrás los videos de humor que solían hacer juntos.

De igual forma, volvió a referirse a Jim Velásquez, señalando que es una persona valiosa y pidió a sus seguidores que se guarden ese tipo de comentarios. Aseguró que habla de esto porque ha hecho público su proceso.

¿Qué dijo Alina Lozano de su duelo por Jim Velasquez?

“Me va a doler lo que tenga que doler y voy a llorar lo que tenga que llorar”, expresó la actriz, quien indicó que se encuentra atravesando ese proceso.

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También Alina Lozano dijo que, aunque está viviendo este momento, continúa con su vida y con momentos felices, además de mencionar que volver a su soledad es algo que le gusta.

Esto ocurre luego de que ambos hablaran sobre el estado de su relación, la cual desde el inicio generó polémica por la diferencia de edad.

Alina Lozano habla de su duelo tras separarse de Jim Velásquez
Alina Lozano se pronuncia tras ruptura con Jim Velásquez. (Foto: Canal RCN)

En varias ocasiones, Alina Lozano y Jim han estado en el ojo del huracán debido a polémicas y comentarios que cuestionaban si su relación era real o si se trataba de contenido para redes.

“Pero, cuántas veces se han despedido, siempre dicen lo mismo y vuelven a lo mismo, es contenido”, fue uno de los comentarios tras el video de Alina.

 

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