Revelan las últimas palabras de Yeison Jiménez en tarima antes de morir
Las palabras de Yeison Jiménez en su último concierto previo a su trágica muerte hoy estremecen a fans: ¿qué dijo?
En la noche de este viernes 17 de abril las redes sociales oficiales del difunto cantante Yeison Jiménez revivieron las últimas palabras que expresó durante su última presentación en vivo previo a su trágica muerte.
¿Cuáles fueron las palabras de Yeison Jiménez en su último concierto?
En el video compartido a través de la cuenta oficial de Instagram de Yeison Jiménez, donde reúne una gran cantidad de seguidores, se observa al artista sentado sobre la tarima mientras sostenía su característico micrófono dorado y negro.
Durante su presentación en vivo, Jiménez hizo una pausa para dedicar unas emotivas palabras. Allí no solo agradeció el cariño de sus seguidores, también expresó la felicidad que sentía por iniciar el 2026 con salud, amor, bendiciones y junto a sus seres queridos.
"Me siento muy feliz de comenzar este 2026 lleno de salud, de amor, de bendiciones, con toda mi familia, con todos mis seres queridos vivos, pero sobre todo con todo el amor de ustedes", menciona Yeison Jiménez en aquella oportunidad.
Sus palabras generaron nostalgia entre sus seguidores, ya que horas después perdería la vida en un accidente aéreo.
El video rápidamente se llenó de mensajes de tristeza, pues muchos internautas aseguraron que sus palabras quedaron marcadas como un emotivo último mensaje para quienes lo acompañaron a lo largo de su carrera.
¿Cómo reaccionaron los fans de Yeison Jiménez al escucharlo en su última presentación en vivo?
En redes sociales, muchos seguidores confesaron que se les hizo difícil volver a escuchar a Yeison Jiménez en esa última presentación. Algunos dijeron que se les erizó la piel con sus palabras, mientras otros comentaron que ahora todo cobra un sentido más triste. También hubo quienes recordaron el cariño que siempre le mostró a su público y lamentaron profundamente su partida.
“Que consuelo extrañarte y venir verte así con videos … Sin duda un excelente ser humano y un hermoso ángel que dejó huellas”,” Siempre puso a Dios primero, era un hombre agradecido, humilde y talentoso. Un soñador incansable que quedó en el corazón de muchas personas alrededor del mundo entero”, fueron algunos de los tantos comentarios en la publicación.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike