Revelan las últimas palabras de Yeison Jiménez en tarima antes de morir

En la noche de este viernes 17 de abril las redes sociales oficiales del difunto cantante Yeison Jiménez revivieron las últimas palabras que expresó durante su última presentación en vivo previo a su trágica muerte.

Artículos relacionados La casa de los famosos Juanda Caribe fue desterrado de La casa de los famosos Colombia y así reaccionó al salir

¿Cuáles fueron las palabras de Yeison Jiménez en su último concierto?

En el video compartido a través de la cuenta oficial de Instagram de Yeison Jiménez, donde reúne una gran cantidad de seguidores, se observa al artista sentado sobre la tarima mientras sostenía su característico micrófono dorado y negro.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Durante su presentación en vivo, Jiménez hizo una pausa para dedicar unas emotivas palabras. Allí no solo agradeció el cariño de sus seguidores, también expresó la felicidad que sentía por iniciar el 2026 con salud, amor, bendiciones y junto a sus seres queridos.

Artículos relacionados Talento nacional Reconocida actriz de Enfermeras enfrentó las críticas por su aspecto físico; esto fue lo que respondió

"Me siento muy feliz de comenzar este 2026 lleno de salud, de amor, de bendiciones, con toda mi familia, con todos mis seres queridos vivos, pero sobre todo con todo el amor de ustedes", menciona Yeison Jiménez en aquella oportunidad.

Sus palabras generaron nostalgia entre sus seguidores, ya que horas después perdería la vida en un accidente aéreo.

El video rápidamente se llenó de mensajes de tristeza, pues muchos internautas aseguraron que sus palabras quedaron marcadas como un emotivo último mensaje para quienes lo acompañaron a lo largo de su carrera.

Artículos relacionados Talento nacional Accidente en la casa de Luis Alfonso quedó grabado en video: hubo un herido

¿Cómo reaccionaron los fans de Yeison Jiménez al escucharlo en su última presentación en vivo?

En redes sociales, muchos seguidores confesaron que se les hizo difícil volver a escuchar a Yeison Jiménez en esa última presentación. Algunos dijeron que se les erizó la piel con sus palabras, mientras otros comentaron que ahora todo cobra un sentido más triste. También hubo quienes recordaron el cariño que siempre le mostró a su público y lamentaron profundamente su partida.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)

“Que consuelo extrañarte y venir verte así con videos … Sin duda un excelente ser humano y un hermoso ángel que dejó huellas”,” Siempre puso a Dios primero, era un hombre agradecido, humilde y talentoso. Un soñador incansable que quedó en el corazón de muchas personas alrededor del mundo entero”, fueron algunos de los tantos comentarios en la publicación.