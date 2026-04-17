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Sheila reaparece cantando despechada tras rumores de mudanza sin Juanda Caribe: “perdí mi tiempo"

Sheila reapareció en redes cantando despechada tras rumores de mudanza y su polémica con Juanda Caribe.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Esposa de Juanda Caribe lanza indirectas cantando despechada
Sheila Gándara reaparece cantando despechada tras rumores con Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Sheila Gándara volvió a generar revuelo en redes sociales tras mostrarse despechada en medio de los rumores de mudanza y de su situación con Juanda Caribe, participante de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué compartió Sheila Gándara en medio de los rumores de infidelidad por parte de Juanda Caribe?

En los últimos días, su nombre ha estado en tendencia luego de que mostrara detalles de lo que sería su nuevo hogar, lo que llevó a varios usuarios a especular tras los detalles que mostró.

Como bien se conoce, desde hace un tiempo se desató la polémica luego de que salieran a la luz unos supuestos chats en los que involucraban al participante con otras mujeres.

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Aunque Sheila no se ha pronunciado directamente sobre su situación, a través de redes sociales ha compartido varios mensajes de desahogo que de inmediato los usuarios relacionan con su presente sentimental.

Esposa de Juanda Caribe lanza indirectas cantando despechada
Sheila Gándara reaparece cantando despechada tras rumores con Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Recientemente generó revuelo en redes luego de que mostró las compras de muebles que hizo, en las que reveló parte del apartamento mientras estaba armándolos junto con una amiga de ella.

De acuerdo con lo que había publicado anteriormente, los usuarios notaron que era un espacio distinto al que mostraba cuando convivía con Juanda Caribe.

¿Cómo se mostró Sheila Gándara despechada por Juanda Caribe?

En una de las publicaciones más recientes, Sheila Gándara apareció junto a una amiga mientras cantaban una canción de desamor.

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En el video, ambas cantan fragmentos de una letra que menciona frases como:

Esposa de Juanda Caribe lanza indirectas cantando despechada
Sheila Gándara reaparece cantando despechada tras rumores con Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

“Nunca hablaste claro, te hiciste la muda, querías atención y te la puse en el centro, te di mi corazón, tú me diste el 50% y yo te di el 100%, perdí mi tiempo, me quedé esperando”.

Como es habitual, los comentarios sobre su relación sentimental no se hicieron esperar y los usuarios nuevamente le escribieron mensajes en los que le piden que vuelva con él y lo perdone.

Mientras otros elogiaron a Sheila, por cómo se ve: “Estás hermosa y tu paz vale más que cualquier idealización” o “Te ves más bella así mi Sheila”, fueron algunos de los comentarios.

 

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