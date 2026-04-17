Eidevin reveló quién quiere que se gane La casa de los famosos Colombia 3; su elección sorprendió

Eidevin López confesó que se sintió derrotado por salir por la puerta de atrás de La casa de los famosos Colombia 3.

Eidevin quiere que Juanda Caribe sea el ganador de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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El costeño manifestó que fueron unos días muy duros intentando entender lo que había pasado con Alejandro Estrada.

¿Cómo ha sido recibido Eidevin luego de su expulsión de La casa de los famosos Colombia 3?

Eidevin expresó que, aunque no le gustó su forma de salir de la competencia, se ha sentido muy bien recibido por el público y por su fandom, quienes han destacado su participación y su amorío con Karola.

El costeño afirmó que una vez termine sus compromisos profesionales irá a buscarla, ya que quiere seguir su relación sentimental con ella.

Asimismo, dijo que Mariana Zapata es parte de su pasado y que no piensa hablar con ella fuera del programa, a menos que sea un tema netamente profesional.

López manifestó que quiere ver a su amigo Juanda Caribe como el ganador de esta tercera temporada y que, aunque ve que Alejandro ha tomado mucha fuerza con el público, confía en que el ganador sea el que él considera como el más talentoso de esta edición.

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¿Eidevin planea buscar a Karola ahora que los dos salieron de La casa de los famosos Colombia 3?

Eidevin ha sido claro en que su vínculo con Karola trascendió el juego. Para él, la conexión que lograron dentro de la casa fue genuina y se convirtió en un motor que lo impulsó a seguir adelante en medio de las tensiones.

Esta declaración ha generado expectativa entre sus seguidores, quienes esperan ver cómo evoluciona esta relación en la vida real.

En sus redes, López también ha compartido la emoción de regresar a su tierra y reencontrarse con su familia, un aspecto que le devuelve tranquilidad después de meses de encierro.

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El costeño explicó que el percance con Alejandro fue producto de su carácter frontal y de no querer ser tibio con sus palabras.

Esa decisión, aunque lo llevó a quedar fuera antes de lo esperado, también lo definió como un concursante auténtico que prefirió ser fiel a sí mismo.

Su sueño de llegar al top 10 quedó truncado, pero su paso por el reality dejó huella en la audiencia, que lo recuerda como un jugador apasionado y transparente.