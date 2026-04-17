Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Beba se pronunció sobre la placa de nominados en La casa de los famosos Col: ¿qué dijo al respecto?

Beba compartió su reacción tras los participantes que están dentro de la placa de nominados en La casa de los famosos Col.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Beba se pronunció sobre la placa de nominados en La casa de los famosos Col: ¿qué dijo al respecto?
¿Qué dijo Beba sobre la placa de nominados? | Foto: Canal RCN

Desde hace varios días, los participantes que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, han generado diversas opiniones mediante las diferentes plataformas digitales por todos los acontecimientos que han presentado en la competencia.

Así también, una de las famosas que más ha acaparado la atención ha sido Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, quien tuvo la oportunidad de reingresar al programa tras el poder de resurrección.

A medida que avanzan los días, las dinámicas de juego y las estrategias han sido mucho más exigentes en la competencia, pues, el estar dentro de la placa de nominados puede ser con mayor frecuencia y salvarse es una gran oportunidad.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Beba de la Cruz al no estar dentro de la placa de nominados?

Beba se pronunció sobre la placa de nominados en La casa de los famosos Col: ¿qué dijo al respecto?
Beba está cerca del top 9 en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Durante esta semana, una gran variedad de internautas ha generado diversas opiniones tras los diferentes acontecimientos que se han presentado entre algunos famosos en medio de la competencia.

Artículos relacionados

Por este motivo, Valerie de la Cruz se mostró orgullosa al no estar dentro de la placa de nominados en La casa de los famosos Colombia y así estar más cerca del top 9, pues expresó las siguientes palabras:

“No quedamos en placa por lo menos, por ahí alguien me dijo que puedo respirar una semana. Todavía no puedo celebrar si estoy en el top 9, pero me siento feliz a pesar de cualquier cosa y situación. Además, el tema de poder sentir las emociones es gratificante, gracias por reír y llorar conmigo”, agregó Beba en la descripción de la publicación.

Beba se pronunció sobre la placa de nominados en La casa de los famosos Col: ¿qué dijo al respecto?
¿Cómo se ha destacado Beba en La casa de los famosos Col? | Foto. Canal RCN

¿Cómo ha sido la participación de Beba en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, ha generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales tras la reciente diferencia que tuvo con Mariana Zapata.

Artículos relacionados

En medio de esta situación, ha sido notorio evidencia que a pesar de las diferencias que se han presentado entre Beba y Mariana, han demostrado que la amistad que antes tenía, ha enfrentado ciertas diferencias, ¿qué ocurrirá entre ellas?

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alejandro Estrada compartió su controversial postura ante el regreso de Juanda Caribe: ¿qué dijo? Alejandro Estrada

Alejandro Estrada compartió su controversial postura tras el destierro de Juanda Caribe: ¿qué dijo?

“Llegó sobrado”, Alejandro Estrada reaccionó ante las contundentes palabras de Juanda Caribe por su destierro tras varios castigos.

Mariana Zapata le dio la caja de pandora a Valentino y quedó con candado en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Mariana Zapata le colocó candado a Valentino en La casa de los famosos Colombia, ¿qué pasó?

Mariana Zapata se quedó sin la salvación y le colocó candado a Valentino en La casa de los famosos Colombia; esto ocurrió.

Juanda Caribe volvió a La casa de los famosos Colombia tras haber sido desterrado La casa de los famosos

Juanda Caribe regresó tras el destierro y dejó a todos en shock: “Voy a cobrar lo que me hicieron”

Juanda Caribe regresó a La casa de los famosos tras el destierro y sorprendió con lo que dijo sobre el castigo que enfrentó.

Lo más superlike

Pareja de Tebi asegura que ya no ve el reality y envía mensaje a seguidores La casa de los famosos

Novia de Tebi reveló que dejó de verse La casa de los famosos Colombia: “No me interesa en absoluto”

Alejandra Salguero dejó de ver La casa de los famosos Colombia y pidió respeto ante mensajes negativos en redes.

¡Sentido luto en la televisión colombiana! Falleció reconocido exponente en las últimas horas Talento nacional

¡Sentido luto en la televisión colombiana! Falleció reconocido exponente en las últimas horas

Blessd habló sobre la llegada de su bebé y lo que siente en esta nueva etapa Blessd

Blessd rompió el silencio sobre la llegada de su bebé e hizo confesiones: “lo difícil que fue para mí”

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles? Salud y Belleza

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles?

Christian Nodal pospuso su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepiente de casarse? Christian Nodal

Christian Nodal pospone su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepintió?