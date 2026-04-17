Desde hace varios días, los participantes que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, han generado diversas opiniones mediante las diferentes plataformas digitales por todos los acontecimientos que han presentado en la competencia.

Así también, una de las famosas que más ha acaparado la atención ha sido Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, quien tuvo la oportunidad de reingresar al programa tras el poder de resurrección.

A medida que avanzan los días, las dinámicas de juego y las estrategias han sido mucho más exigentes en la competencia, pues, el estar dentro de la placa de nominados puede ser con mayor frecuencia y salvarse es una gran oportunidad.

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¿Cómo reaccionó Beba de la Cruz al no estar dentro de la placa de nominados?

Beba está cerca del top 9 en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Durante esta semana, una gran variedad de internautas ha generado diversas opiniones tras los diferentes acontecimientos que se han presentado entre algunos famosos en medio de la competencia.

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Por este motivo, Valerie de la Cruz se mostró orgullosa al no estar dentro de la placa de nominados en La casa de los famosos Colombia y así estar más cerca del top 9, pues expresó las siguientes palabras:

“No quedamos en placa por lo menos, por ahí alguien me dijo que puedo respirar una semana. Todavía no puedo celebrar si estoy en el top 9, pero me siento feliz a pesar de cualquier cosa y situación. Además, el tema de poder sentir las emociones es gratificante, gracias por reír y llorar conmigo”, agregó Beba en la descripción de la publicación.

¿Cómo se ha destacado Beba en La casa de los famosos Col? | Foto. Canal RCN

¿Cómo ha sido la participación de Beba en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, ha generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales tras la reciente diferencia que tuvo con Mariana Zapata.

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En medio de esta situación, ha sido notorio evidencia que a pesar de las diferencias que se han presentado entre Beba y Mariana, han demostrado que la amistad que antes tenía, ha enfrentado ciertas diferencias, ¿qué ocurrirá entre ellas?