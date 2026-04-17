Claudia Bahamón llama "futura nuera" a Verónica Orozco y desata comentarios, esto pasó

Recientemente, Verónica Orozco compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que aparece abrazando a Claudia Bahamón durante un encuentro al aire libre.

En la publicación, la actriz comentó que estaba almorzando con la presentadora de MasterChef. Bahamón reposteó la imagen y, en tono jocoso, escribió “jaja, mi futura nuera”, mencionando a su hijo Samuel Brand.

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¿Qué compartió Verónica Orozco sobre su almuerzo con Claudia Bahamón?

MasterChef Celebrity regresará con nuevos participantes que se enfrentarán a retos gastronómicos de alto nivel.

Durante la grabación de la nueva temporada, algunos miembros del programa han publicado contenido del detrás de escenas. Entre ellos, Claudia Bahamón quien ha publicado videos que demuestran su cercanía con los participantes mientras comparten e interactúan en diversos planes.

La presentadora bromeó con Orozco y la llamó nuera (Foto Canal RCN)

Verónica Orozco, actual integrante del grupo de celebridades de la competencia, publicó una historia en su cuenta de Instagram con Claudia Bahamón.

Las dos aparecen abrazadas y compartiendo un momento al aire libre, mientras mencionaron que estaban almorzando.

“Almuerzo con esta belleza", escribió la protagonista de Las de Siempre en la imagen.

Sin embargo, lo que generó más comentarios fue un reposteo de la fotografía que publicó Bahamón en su perfil.

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¿Por qué Claudia Bahamón y Verónica Orozco serían "familia"?

Claudia Bahamón no dudó en repostear en sus historias la publicación de Orozco, evidenciando la buena relación que llevan la presentadora de MasterChef y la actriz.

Con un toque de humor Bahamón escribió “Mi futura nuera” etiquetando a su hijo mayor Samuel Brand. También agregó unas risas de picardía.

La presentadora de MasterChef bromeó mencionando a Orozco como parte de su familia para hacer un chiste a su hijo. Pues, Verónica Orozco se encuentra en una relación con un ejecutivo brasileño.

Lo que se trataría de un chiste, demuestra las dinámicas en la relación entre Bahamón y su hijo. Estas bromas, reflejan cómo intercambian entre ellos su sentido del humor y su forma de interactuar en familia. De hecho, Bahamón ha compartido en sus redes su cotidianidad y la forma de comunicarse en sus viajes con su hijo.