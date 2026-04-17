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Manuela Gómez sorprendió al revelar en qué ha gastado el dinero de La casa de los famosos

Manuela Gómez contó detalles sobre el destino del premio obtenido en La casa de los famosos y generó sorpresa.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Manuela Gómez sorprendió al revelar en qué usa el dinero de La casa de los famosos
Manuela Gómez sorprendió al revelar en qué usa el dinero de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Manuela Gómez volvió a captar la atención de sus seguidores tras revelar en qué ha invertido el dinero que ganó en La casa de los famosos Colombia. La empresaria y exparticipante compartió detalles de sus gastos y sorprendió con la forma en la que decidió administrar ese i ingreso.

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¿En qué gastó Manuela Gómez el dinero de La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena destacar que Manuela Gómez ya había dado un adelanto de su primera inversión con el dinero obtenido durante su paso por La casa de los famosos Colombia. La empresaria, quien salió de la competencia por ser considerada el mueble de la temporada, se mostró emocionada al mostrar un enorme jacuzzi que instalará en la terraza de su casa.

Manuela Gómez cuenta en qué invirtió su dinero de La casa de los famosos.
Manuela Gómez cuenta en qué invirtió su dinero de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Días después de este acontecimiento, la exparticipante reapareció en sus redes sociales para informar sus planes de viajar hacia Estados Unidos por temas laborales, pero durante su estadía aprovechó para continuar invirtiendo el dinero en su hija.

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En una serie de videos compartidos por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la también influenciadora no pudo ocultar su emoción al compartir con sus fans la cantidad de ropa que le había comprado a su pequeña hija de apenas dos años.

"Aquí ando gastando la platica de La casa de los famosos, pero por la niña lo que sea", contó con una gran sonrisa en su rostro mientras continuaba enseñando las prendas de diferentes tallas.

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Según explicó Manuela, la idea de comprarle ropa a su hija de diferentes tallas y en este punto de su vida se debía a que tenía que aprovechar que en estos momentos tenía el dinero para hacerlo, y quería prevenir cualquier crisis económica que le impidiera hacer dichos gastos.

¿Cómo reaccionaron los fans de Manuela Gómez a sus gastos tras La casa de los famosos Colombia

Como era de esperarse, las reacciones de los seguidores no tardaron en aparecer y muchos celebraron que Manuela Gómez destinara parte del dinero ganado en La casa de los famosos Colombia a su hija.

Varios usuarios destacaron su faceta como madre y aseguraron que invertir en el bienestar de la menor era una de las mejores decisiones, mientras otros aplaudieron que también cumpliera deseos personales como la instalación del jacuzzi en su vivienda.

Manuela Gómez sorprende al revelar su primera gran compra tras La casa de los famosos
Manuela Gómez sorprende al revelar su primera gran compra tras La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).
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