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Acusan a ‘El Agropecuario’, expareja de Aida Victoria, de robo: el empresario se pronunció

‘El Agropecuario’ fue acusado de presunto robo, tras lo cual decidió pronunciarse públicamente para defenderse.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Señalan a ‘El Agropecuario’ de presunto robo.
Señalan a ‘El Agropecuario’ de presunto robo. (Foto Canal RCN | Freepik).

Juan David Tejada, conocido como ‘El Agropecuario’ y expareja de Aida Victoria Merlano, fue señalado recientemente de estar involucrado en el presunto robo de una yegua, una acusación que ha generado revuelo en redes sociales y en el entorno del empresario. Ante la controversia, Tejada se pronunció públicamente para dar su versión de los hechos y responder a los señalamientos en su contra.

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¿Por qué Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, es acusado de robo?

En los últimos días se viralizó en redes sociales una serie de videos compartidos por Juancho Agudelo, ‘El Tigre del Despecho’, en los que expresó con profundo dolor la denuncia del presunto robo de su yegua. El artista pidió apoyo a sus seguidores para dar con su paradero.

Expareja de Aida Victoria, ‘El Agropecuario’, es acusado de robo.
Expareja de Aida Victoria, ‘El Agropecuario’, es acusado de robo. (Foto Freepik).

Agudelo enfatizó que, más allá del valor económico del animal, lo que realmente le dolía era su valor sentimental, ya que representaba un significado importante en su vida.

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“Ese animal no era plata, era trabajo, era orgullo y hoy me lo quitaron. En Colombia se roban hasta los caballos”.

El artista no mencionó directamente a Juan David Tejada. Sin embargo, internautas sacaron sus propias conclusiones luego de ver recientes historias del empresario, en las que se alcanzaría a ver una yegua idéntica a la de Agudelo.

Tras la creciente polémica en redes, el tema escaló hasta el punto de que Tejada decidió referirse a lo ocurrido a través de un comunicado.

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¿Qué dijo Juan David Tejada tras ser acusado de presunto robo?

A raíz de la polémica, Juan David Tejada se pronunció mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que dio su versión de los hechos, negó las acusaciones y anunció que emprenderá acciones legales frente a lo ocurrido.

Acusación contra ‘El Agropecuario’ sacude redes
Acusación contra ‘El Agropecuario’ sacude redes. (Freepik).

"Hago este video para aclarar que me están acusando de un supuesto robo de una yegua que le han dado a un ‘cantantucho’ que no lo conoce nadie... Ese cantantico me está acusando de ladrón y está perjudicando mi imagen. A todos los creadores de contenido que están replicando esa información también los voy a incluir en ese proceso legal”

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