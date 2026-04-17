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El oso será el protagonista en la edición número 15 de la Temporada de Arte 'BE ART' 2026

La figura del oso es una de las más abiertas a la imaginación en la historia del arte; por ello, será el eje de “BE ART 2026”.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com

Las exposiciones de arte son exitosas en Bogotá, ya que son llamativas, entretenidas y, generalmente, gratuitas

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¿Qué es “BE ART?

La Temporada de Arte 2026, “BE ART”, fue creada por la Fundación Corazón Verde en Bogotá, bajo la dirección de Cristina Botero Orozco, una comunicadora social, quien estuvo en la organización desde el año 2010 hasta el 2023. La idea central del proyecto es utilizar y dar a conocer esculturas de artistas nacionales e internacionales para financiar los programas sociales.

Además, la iniciativa pretende transformar el arte en solidaridad, para poder brindarle apoyo a familias de los miembros de la Policía Nacional de Colombia que tuvieron algún conflicto con la justicia.

¿La Temporada de Arte “BE ART” tiene un animal diferente cada año?

La Fundación Corazón Verde utiliza cada año un animal o elemento de la naturaleza diferente como figura representativa y simbólica del año. Por ejemplo, en la edición del 2025, el animal elegido fue el Jaguar, el cual fue un total éxito por sus esculturas de gran tamaño y su nombre “JAGUART”, que llamó la atención del público.

En anteriores ocasiones, los animales y elementos elegidos fueron: El caballo, la vaca, los peces, las mariposas, el árbol, entre otros.

¿Cuál es el animal de la Temporada de Arte ‘BE ART’ del 2026?

El oso fue el animal elegido por la Fundación Corazón verde para la Temporada de Arte ‘BE ART’ del 2026, debido a que históricamente la sociedad lo ha asociado con adjetivos muy contradictorios: desde fuerte y peligroso, hasta tierno y genuino; por otro lado, este animal ha sido representado en pinturas y todo tipo de arte a lo largo del tiempo.

La figura del oso es el eje principal del 'BE ART 2026'
Principalmente las figuras artísticas del 'BE ART' son esculturas de todos los tamaños {(Foto de Freepik)

¿Quiénes serán los artistas invitados a la Temporada de Arte ‘BE ART’ 2026?

En la edición 15 de esta temporada de arte, se podrán admirar obras de artistas reconocidos de talla nacional e internacional como: Marcelo Wong, Catalina Puertas, Toykers y Lilian Leff; como también algunos otros artistas emergentes destacados. Se pretende que cada uno de los artistas le aporte una mirada diferente a la figura representativa del año, para así crear una colección diversa e interesante.

¿Dónde estará la Temporada de Arte ‘BE ART’ 2026?

La exposición artística estará ubicada en 3 puntos estratégicos de la ciudad, pero en diferentes fechas, entonces la programación será así:

  • Parque de la 93 (del 9 al 16 de abril)
  • Aeropuerto Internacional El Dorado (17 al 26 de abril)
  • Country Club ( Del 27 de abril al 5 de mayo)

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Además, vale recordar que la experiencia y el recorrido alrededor de las 31 obras es gratis.

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