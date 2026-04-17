Cintia Cossio reveló con gracia un mensaje de un seguidor que el quiso decir “fea”

La creadora de contenido, Cintia Cossio, causó revuelo en redes al revelar un curioso mensaje que recibió de uno de sus seguidores, quien le respondió una de sus historias.

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La influenciadora paisa ha dejado claro que está en un proceso para cambiar su físico, sin des cuidar su salud y su peso, pues internautas creyeron que tenía un problema alimenticio, pero ella desmintió dicha teoría.

Por eso mismo, es que Cintia ha recibido comentarios y opiniones sobre su apariencia física, pero hubo un mensaje en particular que para ella fue gracioso y sin duda, generó reacciones en rede sociales.

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¿Cuál fue el comentario que recibió Cintia Cossio sobre su apariencia física?

Un reconocido locutor publicó un video en donde dijo que el comentaron que se había subido de peso, por lo que él respondió con gracia hasta generar risas entre los comentarios y precisamente, Cintia Cossio le comentó con el pantallazo de su mensaje.

Cintia Cossio reacciona con humor a mensaje de seguidor (Foto: Canal RCN)

La paisa dijo que su historia le hizo recordar un mensaje que había recibido el día anterior, en donde un seguidore le respondió la historia y le dijo que “le gustaba más cuando estaba fea”.

Sin duda, esto generó gracia entre los demás comentarios porque sí fue un mensaje poco común, sin saber si era un cumplido o una ofensa.

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¿Qué ha dicho Cintia Cossio sobre sus supuestos problemas por el peso?

Hace algunas semanas, Cintia Cossio habló en sus historias de Instagram para decir que no tiene ningún problema alimenticio, pues le han dicho que está muy delgada y pareciera que solo quisiera bajar de peso.

Cintia Cossio habló sobre su peso. (Foto: Freepik)

Por eso, decidió romper el silencio y explicar que ella está pesando lo que debe pesar de acuerdo con su estatura y que, quemó toda su grasa corporal, pero dejó el músculo que ya tenía para iniciar un volumen limpio.

De hecho, Cossio reveló que se ha sentido más saludable, ha visto mejor su piel y su cabello.

La creadora de contenido dijo que ha comido muy bien y envió un mensaje de reflexión, diciendo que a ella no le importan los comentarios sobre su físico, pero que esos mensajes sí pueden afectar a otros.