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Crean billete con el rostro de Yeison Jiménez y su diseño sorprende: así luce

Crearon un billete con el rostro de Yeison Jiménez que sorprendió en redes sociales por su llamativo diseño.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así luce el billete inspirado en Yeison Jiménez que se volvió viral en redes
Así luce el billete inspirado en Yeison Jiménez que se volvió viral en redes. (Foto AFP: Rodrigo Varela | Freepik).

A meses de la muerte de Yeison Jiménez, en redes sociales volvió a tomar fuerza su nombre tras conocerse un billete con su rostro que sorprendió por su llamativo diseño y nivel de detalle. La pieza rápidamente despertó nostalgia entre seguidores y generó todo tipo de reacciones sobre el legado del cantante.

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¿Cómo es el billete que tiene el rostro de Yeison Jiménez?

En las últimas horas se viralizó un corto audiovisual en el que un joven artista plástico, identificado como Cristian English, mostró un par de billetes de diez mil pesos con el rostro de Yeison Jiménez ilustrado, junto a un caballo característico del difunto artista y un sombrero.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

El proceso de esta creación artística, en la que usó pintura y un pincel, se realizó sobre el rostro de la antropóloga santandereana Virginia Gutiérrez de Pineda, quien aparece en todos los billetes actuales de diez mil pesos en Colombia.

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Este diseño no hace parte de la moneda oficial de Colombia, sino que se trata de un homenaje por parte de un artista al cantante fallecido en enero de 2026.

“Esta es mi versión del billete de Yeison Jiménez. Incluí uno de sus sombreros y también lo agregué con su caballo”, mencionó el joven artista.

El creativo homenaje ha llamado la atención en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el talento del artista y la nostalgia de ver plasmado a Yeison Jiménez en un elemento tan importante como la moneda del país.

¿Cómo reaccionaron los fans de Yeison Jiménez al ver su rostro en un billete colombiano?

El rostro de Yeison Jiménez en un billete colombiano desató todo tipo de reacciones entre sus fans, que no tardaron en comentar lo sorprendidos que quedaron con el homenaje. En redes sociales, muchos celebraron el detalle y el nivel del diseño, asegurando que les pareció un acto simbólico muy especial al artista.

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"Ufffff que nivel tan brutal bro", "le quedo una elegancia, gracias por ese homenaje tan bonito", "Ojalá que saliera a circulación", "Con el corazón sería genial", fueron algunos de los comentarios más destacados.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)
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