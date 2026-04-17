El nombre de Laura de León se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por los supuestos rumores que se han circulado en redes sociales acerca de haber terminado con Salomón Bustamante.

Aunque por el momento ninguno de los dos se ha pronunciado acerca de lo que ocurrirá con su relación, una gran variedad de internautas ha generado diversos comentarios mediante las plataformas digitales acerca de cuál es su situación sentimental actual.

Por su parte, Laura de León hizo una inesperada confesión recientemente a través de una dinámica de preguntas mediante sus redes sociales acerca de si tendría hijos o no, generando una gran variedad de opiniones.

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¿Cuál fue la pregunta que le hicieron a Laura de León que generó debate en redes?

Cabe destacar que Laura de León se ha destacado por tener una especial conexión con sus seguidores al contarles varios acontecimientos acerca de los diferentes proyectos que realiza en su vida cotidiana.

Esto reveló Laur de León sobre si tendría hijos o no. | Foto. Canal RCN

Dicho esto, Laura respondió una gran variedad de preguntas que le hicieron sus seguidores en medio de una dinámica que realizó mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, expresando lo siguiente:

El internauta le preguntó a Laura de León: ¿Por qué esperas tanto para tener un bebé? ¿No crees que ya estás sobre la hora? A lo que la actriz respondió: “Me parece curioso como a la gente le gusta opinar sobre decisiones que no le corresponden. Además, estoy sobre la hora, ¿según quién? Porque mi vida la manejo con mi propio reloj, no con reloj ajeno”, reveló.

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Con base en estas palabras, Laura de León no reveló si tendría hijos o no, aunque no ha descartado la posibilidad, varios de sus seguidores se han mantenido al tanto sobre lo que puede ocurrir a futuro.

¿Qué se sabe acerca del vínculo sentimental de Laura de León y Salomón Bustamante?

Desde hace un largo periodo de tiempo, muchos internautas han generado múltiples especulaciones acerca de lo que puede ocurrir entre Laura de León y Salomón Bustamante tras supuestos rumores de ruptura.

¿Qué ha pasado entre Laura de León y Salomón Bustamante? | Foto: Canal RCN

En medio de algunas indirectas que se evidencian en redes en donde ambos se han tratado como “ex”, no se refleja por el momento que hayan terminado.