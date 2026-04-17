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Exparticipante de La casa de los famosos Col reaparece en redes tras ser hospitalizado: ¿quién?

Reconocido exparticipante de La casa de los famosos Col reaparece en redes tras días de ser hospitalizado por problemas cardiacos.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Exparticipante de La casa de los famosos Col reaparece en redes tras ser hospitalizado: ¿quién?
¿Quién es el exparticipante de La casa de los famosos Col que enfrenta complicaciones de salud? | Foto: Canal RCN

En los últimos días, un reconocido exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN ha generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse que fue hospitalizado.

La noticia fue principalmente confirmada a través de un video que compartió el reconocido creador de contenido digital y humorista, revelando que atravesó por algunas complicaciones tras ser remitido a un centro médico.

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¿Quién es el reconocido humorista y exparticipante de La casa de los famosos Colombia que fue remitido de urgencias?

Exparticipante de La casa de los famosos Col reaparece en redes tras ser hospitalizado: ¿quién?
Así reapareció Alerta en sus redes sociales. | Foto: Canal RCN

El nombre de Juan Ricardo Lozano se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 622 mil seguidores en donde subió un video en el que expresó lo siguiente:

“Ni si quiera el oxígeno, cuando viene mi hijo a cuidarme”, dijo Alerta en la descripción de la publicación.

Con base a esta publicación que compartió Alerta mediante sus redes sociales, una gran variedad de internautas ha generado diversos comentarios acerca de cómo se encuentra el humorista tras ser hospitalizado.

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¿Con qué video reapareció Alerta mediante sus redes sociales al ser hospitalizado?

En las últimas horas, Alerta reapareció en redes sociales reposteando un video que compartió a través de su cuenta oficial de TikTok, mientras veía un partido deportivo.

Aunque por el momento el creador de contenido digital no ha compartido más detalles de cuál ha sido su estado de salud tras varios días en un centro médico.

¿Cuál fue la razón por la que Alerta fue hospitalizado en un centro médico?

Según lo han revelado otros medios de comunicación colombianos, se ha visto reflejado que Alerta está atravesando por un complicado momento de salud tras algunas complicaciones cardiacas.

Exparticipante de La casa de los famosos Col reaparece en redes tras ser hospitalizado: ¿quién?
¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Alerta? | Foto: Canal RCN

Con base en esto, los seguidores de Alerta le han enviado emotivos mensajes para que tenga una pronta recuperación y pueda retomar sus proyectos con normalidad, destacándose por ser un reconocido creador de contenido digital.

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