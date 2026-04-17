J Balvin causa furor al aparecer bailando joropo en redes sociales; así fue el divertido momento

J Balvin causó furor entre su comunidad digital al mostrarse bailando joropo.

J Balvin muestra su talento para el baile. (Foto Valerie Macon/AFP)

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¿Por qué J Balvin apareció bailando joropo?

El cantante urbano se dejó grabar mientras estaba en una videollamada con un amigo que cantaba entre risas este género musical del llano colombiano.

El video se volvió rápidamente viral en las plataformas digitales, pues Balvin está aprendiendo a moverse con este ritmo para enseñárselo a su pareja, Valentina Ferrer.

Las imágenes fueron compartidas por la argentina, quien acompañó el clip con un mensaje en el que llamó a Balvin “su llanero”.

Los internautas reaccionaron con risas y comentarios celebrando el momento espontáneo.

La pareja también ha estado mostrando momentos emotivos junto a su hijo Río, quien ha sorprendido con su talento para el canto.

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Estas publicaciones han reforzado la imagen familiar del artista, que recientemente culminó una exitosa gira por Colombia.

El último concierto lo realizó en Cúcuta, ciudad donde comenzó su carrera, y allí rompió récords de asistencia, consolidando su regreso triunfal a los escenarios nacionales.

El joropo es un género tradicional del llano colombiano y venezolano, caracterizado por su ritmo alegre y pasos de baile enérgicos.

Ver a J Balvin, un referente mundial del reguetón, intentar dominar este estilo generó curiosidad y simpatía entre sus seguidores.

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¿J Balvin y Justin Bieber son buenos amigos?

La amistad entre J Balvin y Justin Bieber también ha sido un tema recurrente en la opinión pública.

Tras su colaboración en la exitosa canción “Sorry”, ambos artistas estrecharon lazos que trascendieron lo musical.

Bieber se mostró cercano y pendiente de Balvin en momentos difíciles de su vida personal.

La complicidad que comparten ha permitido que sus colaboraciones se conviertan en fenómenos globales y que su amistad sea vista como un puente cultural entre la música urbana latina y el pop internacional.

Con cada paso, Balvin reafirma que su historia aún tiene mucho por contar y que su influencia seguirá marcando tendencias en la industria del entretenimiento global.