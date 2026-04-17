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Reviven polémico video de Shakira tras mostrar cuestionable actitud con un camarógrafo

Un video que se viralizó en 2025, re vivió en pleno 2026 por el cual, Shakira fue cuestionada y criticada por polémica actitud.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Reviven video de Shakira tras su cuestionada actitud con un camarógrafo
Polémico video de Shakira revive por su actitud con camarógrafo. (AFP/ Yuri CORTEZ)

En 2025, Shakira hizo su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’, con el cual, viajó a muchos países tras su regreso a los escenarios después de varios años.

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En esta gira, la artista revivió cómo era gozar del amor del público y más con sus canciones con las que desde años le ha cantado al amor y el desamor, pero como soltera, hizo su mejor trabajo y cantó por todas las mujeres que prefieren estar solas que mal acompañadas.

Tras meses de haber terminado su gira, en redes sociales revivieron un polémico momento que vivió la barranquillera en su concierto en México, justo cuando estaba terminando su gira.

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¿Cuál es el polémico video por el que están criticando a Shakira?

El video que se volvió viral en septiembre de 2025 tras el cierre de gira de Shakira en México, está circulando nuevamente en redes sociales, generando las mismas criticas que surgieron para esa época.

Shakira vuelve a ser tendencia por video con cuestionada actitud
Reviven video de Shakira tras su cuestionada actitud con un camarógrafo. (AFP/ Yuri CORTEZ

Precisamente, se trata de la barranquillera en su último concierto en el cual, al bajarse del escenario y pasar por un lado de él para saludar a sus fanáticos, iba de regreso para continuar con su show desde la tarima, peor justo cuando iba llegando un camarógrafo se cayó.

El momento exacto, quedó registrado cuando el hombre casi que corriendo de para atrás, tropezó hasta llegar al piso y la cantante reacciona abriendo los ojos y prácticamente pasando por encima de él para subirse otra vez al escenario.

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¿Cuáles fueron las reacciones sobre el comportamiento de Shakira?

Tanto en septiembre de 2025 como ahora, el video se ha viralizado en diferentes cuentas y plataformas, generando las mismas críticas contra Shakira al no mostrar empatía e intentar ayudar al camarógrafo.

Polémico video de Shakira revive por su actitud con camarógrafo
Shakira vuelve a ser tendencia por video con cuestionada actitud. (AFP/ Apu Gomes)

De hecho, más allá de no haberlo ayudado, los mensajes negativos fueron por su actitud, como “si no le hubiese importado”.

Sin embargo, entre otros comentarios, los internautas opinaban que ella no podía detener su show por ayudar al hombre y debía seguir con su concierto, pero este tipo de comentarios también generaron más rechazo ya que ayudar por unos segundos no le iba a quitar demasiado tiempo.

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