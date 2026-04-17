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Yaya Muñoz y ex de Aida Victoria Merlano generan rumores en redes sociales; ¿están juntos?

Yaya Muñoz y el ex de Aida Victoria Merlano llamaron la atención en redes tras aparecer con una inesperada interacción.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Yaya Muñoz y ex de Aida Victoria Merlano generan rumores en redes sociales
En redes afirman que Yaya Muñoz y ex de Aida Victoria Merlano están juntos / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Un inesperado comentario en redes sociales volvió a poner en conversación a Yaya Muñoz, luego de que internautas la relacionaran con la expareja de Aida Victoria Merlano.

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¿Quién es el ex de Aida Victoria Merlano con quien vinculan a Yaya?

El nombre que ha comenzado a circular es el de Felipe Zapata, empresario antioqueño que fue vinculado sentimentalmente con la creadora de contenido Aida Victoria Merlano entre finales de 2025 y comienzos de 2026.

¿Quién es el ex de Aida Victoria Merlano con quien vinculan a Yaya?
En redes recuerdan que Aida Victoria Merlano salió con Felipe Zapata / (Foto del Canal RCN)

Zapata se ha desempeñado en sectores como la banca, las inversiones y el comercio de vehículos. Es conocido por ser el CEO de una empresa en Medellín’, enfocada en la compra y venta de automóviles de alta gama, lo que le ha dado visibilidad en el ámbito empresarial de Medellín.

Su relación con Aida Victoria empezó a generar comentarios en octubre de 2025, poco después de que la influencer confirmara su separación de Juan David Tejada.

En ese momento, fueron vistos juntos en distintos espacios como gimnasios, eventos sociales en El Poblado y viajes fuera del país, lo que fue replicado en cuentas digitales dedicadas a contenido de entretenimiento.

Aunque mantuvieron un perfil bajo frente a otras relaciones públicas de la creadora, los fans destacan que su cercanía fue evidente en diferentes momentos.

Sin embargo, en febrero de 2026 comenzaron a surgir versiones sobre una posible ruptura, luego de que Zapata publicara mensajes que sugerían que estaba soltero nuevamente.

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¿Por qué relacionan a Yaya Muñoz con Felipe Zapata, ex de Aida Victoria Merlano?

Los rumores sobre un posible vínculo entre Yaya Muñoz y Felipe Zapata surgieron a partir de una publicación de la presentadora en su cuenta de Instagram.

Dahian Lorena Muñoz, conocida como Yaya, celebró su cumpleaños número 33 el pasado 13 de abril. En el marco de esta fecha, compartió un video en el que mostró un momento simbólico formando el número 33.

El post estuvo acompañado de un mensaje personal en el que celebraba su vida y destacaba que estaba cumpliendo sus sueños de pequeña.

Sin embargo, lo que generó conversación fue la interacción de Felipe Zapata en los comentarios. El empresario respondió con un mensaje de felicitación:

“Dios te bendiga y que sean muchos más”, escribió.

Posteriormente, Yaya respondió al comentario agradeciendo el gesto.

Este intercambio fue suficiente para que algunos internautas comenzaran a especular sobre una posible cercanía entre ambos, aunque hasta el momento ninguno ha confirmado algún tipo de relación más allá de esta interacción pública.

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