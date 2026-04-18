Campanita reveló cómo planea tener hijos tras salir de La casa de los famosos Colombia
Campanita reveló cómo planea tener hijos tras salir de La casa de los famosos Colombia, desatando reacciones entre los televidentes.
Campanita se sinceró frente a las cámaras de La casa de los famosos Colombia y compartió con sus seguidores cómo se ha sentido en los últimos días, además de revelar cómo planea tener hijos una vez termine el reality.
¿Cómo planea tener hijos Campanita una vez salga de La casa de los famosos Colombia?
El bailarín caleño les confesó a los seguidores de La casa más famosa de Colombia que uno de sus mayores anhelos es convertirse en padre de una niña y un niño. Por eso, aseguró que ya ha pensado en la posibilidad de involucrarse con una mujer que le permita cumplir ese sueño.
Aunque mencionó esa opción como una alternativa viable, también dejó claro que no cambiaría su orientación, pese a insinuar que podría llegar a sentir algo en ese contexto.
Vamos a ver cómo los hago, si me va tocar enamorarme de una nena, de una mujer", expresó.
Esta revelación surgió en medio de otra confesión personal, en la que el joven de 23 años admitió que se ha sentido incómodo e irritable dentro de la casa.
¿Por qué se ha sentido irritable e incómodo Campanita en La casa de los famosos Colombia?
Campanita confesó que, desde la salida de su amiga Karola del reality, se ha sentido irritable e incómodo, una sensación que se intensifica al estar en placa y en riesgo de abandonar la competencia.
Aun así, aseguró que desea continuar en el juego y alcanzar el liderazgo, un objetivo por el que, según dijo, ha trabajado constantemente, aunque hasta ahora no ha logrado conseguirlo.
¿Quién envió a Campanita a placa de nominación en La casa de los famosos Colombia?
Quien envió a Campanita a la placa de nominación en La casa de los famosos Colombia fue Mariana Zapata, quien era la líder de la semana.
Al tener que tomar la decisión final, solo contaba con dos opciones: Beba y el bailarín caleño.
Aunque había tenido un altercado previo con Beba, Mariana optó por nominar a Campanita en medio del llanto.
Por su parte, él asumió la decisión con tranquilidad y aseguró tomarla de la mejor manera, sin generar conflicto dentro de la casa.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike