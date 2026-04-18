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Recrean el famoso "Hello, my name is Moon" de Caso Cerrado en versión frutinovelas

El viral episodio "Hello, my name is Moon" de Caso Cerrado fue recreado en versión frutinovelas y arrasa en redes sociales.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Recrean video de famoso episodio de Caso Cerrado en versión frutinovelas
Así es el video en versión de frutinovelas el famoso episodio de Caso Cerrado "Hello, my name is Moon". (Foto izquierda: Canal RCN | Foto derecha: Generada con IA)

El fenómeno de las 'frutinovelas infieles' sigue ganando fuerza en TikTok. Esta vez, recrearon el icónico episodio de "Hello, my name is Moon" de Caso Cerrado, acumulando miles de reproducciones y reacciones en la plataforma.

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¿Cuál es el video que muestra en versión frutinovelas el episodio de Caso Cerrado "Hello, my name is Moon"?

En las últimas horas, el recordado episodio de Caso Cerrado con la doctora Ana María Polo, en el que una joven colombiana llega hablando inglés a su set y ella le insiste en varias ocasiones que lo haga en español, se ha vuelto viral nuevamente tras ser recreado en versión “frutinovelas”.

Recrean video de famoso episodio de Caso Cerrado en versión frutinovelas
Recrean video de famoso episodio de Caso Cerrado en versión frutinovelas. (Foto: Generada con IA)

En esta adaptación, la doctora Polo aparece representada como una manzana, mientras que Luna, quien en el capítulo se presentó como “Moon”, es un grano de café tostado.

Lo llamativo de la recreación es que los personajes mantienen las indumentarias similares a las del episodio original, lo que hizo la escena aún más cercana y reconocible para los usuarios.

Tras la publicación, el video acumuló millones de reproducciones y reacciones en redes sociales al revivir este recordado caso del programa de televisión, que quedó marcado en la historia de internet y que ahora vuelve en una divertida versión de frutas animadas.

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¿Cómo reaccionaron en redes al episodio de Caso Cerrado "Hello, my name is Moon" en versión frutinovelas?

Como era de esperarse, miles de usuarios en la plataforma destacaron en los comentarios que este capítulo es uno de los más icónicos de la doctora Polo y que verlo en esta nueva versión les resultó aún más entretenido.

La doctora Ana María Polo de Caso Cerrado
La doctora Polo fue recreada como una manzana en la versión de frutinovelas. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, otros internautas mostraron su desconcierto, ya que no lograban identificar con claridad qué fruta o verdura se había utilizado para representar a Luna en la recreación.

jajaja no logro descubrir q fruta es Luna", "Quien hizo esta animación con este audio se merece que le suban el sueldo" y "De verdad que esto a llegado lejos", fueron solo algunos de los comentarios que dejaron.

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¿Se siguió grabando Caso Cerrado?

Caso Cerrado ya no continúa grabando nuevos episodios desde hace varios años. El programa culminó su etapa de producción original alrededor de 2019, por lo que desde entonces no se han realizado nuevas historias dentro del formato clásico que hizo famosa a la doctora Ana María Polo.

En una entrevista con la periodista Lourdes del Río, la conductora comentó que, aunque el proyecto marcó gran parte de su carrera, en la actualidad no hay planes concretos de retomar grabaciones.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de volver en otro formato o bajo nuevas condiciones, mientras el programa sigue vigente en repeticiones y plataformas digitales.

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