Karina García reveló qué decepción familiar la llevó a estudiar enfermería: "no saben lo duro que se siente"

Karina García acudió a una entrevista para la sesión de Entretenimiento RCN 'Se siente bien', conducida por el periodista Felipe Peña, donde abrió su corazón para contar la decepción familiar que la llevó a estudiar enfermería.

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¿Qué decepción familiar llevó a Karina García a estudiar enfermería?

La actual panelista de '¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?' de Canal RCN se quitó literalmente los tacones durante una entrevista con Entretenimiento RCN, donde el periodista Felipe Peña la invitó a hablar con mayor tranquilidad sobre su vida personal y su paso por La casa de los famosos Colombia.

Karina García abrió su corazón y reveló qué decepción la llevó a estudiar enfermería. (Foto: Canal RCN)

En medio de la conversación, Karina García reveló que, tras quedar embarazada, su madre la echó de casa, lo que la llevó a refugiarse en la vivienda de una amiga.

Según contó, aunque fue un momento muy duro, entendió que su mamá actuó desde la decepción y el impacto de la situación.

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Asimismo, la panelista confesó que ese episodio marcó un antes y un después en su vida, ya que su sueño era convertirse en neurocirujana.

Sin embargo, al quedar embarazada a temprana edad y perder el apoyo económico de su familia, decidió enfocarse en la enfermería como una forma de salir adelante y brindar un mejor futuro a su hija.

Karina García confesó que su sueño era ser neurocirujana. (Foto: Canal RCN)

Además, Karina sorprendió al revelar qué fue lo que pasó con 'Las Chicas Fuego' en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué pasó con 'Las Chicas Fuego' en La casa de los famosos Colombia, según Karina García?

La creadora de contenido paisa explicó que, aunque el grupo inició en buenos términos, no comprende del todo por qué se dio la separación, aunque entiende que pudo haber sido parte del juego. Aun así, dejó claro que no guarda ningún tipo de rencor.

Además, mencionó que sabía que Yina Calderón ya había dejado atrás el tema, pero no tenía certeza de si sus otras compañeras también lo habían hecho.

Finalmente, Karina se refirió a Melissa Gate, asegurando que no tiene nada en su contra y que, por el contrario, valora la amistad que compartieron.