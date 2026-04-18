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La IA revela quién sería el participante eliminado de La casa de los famosos el 19 de abril

La IA sorprende con el nombre del participante que podría salir del top 10 de La casa de los famosos Colombia 3.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Posible eliminado de La casa de los famosos Colombia
La IA hizo predicción sobre el posible eliminado de La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La tensión en La casa de los famosos Colombia 3 está en lo más alto tras conocer el top 10 de la temporada y por una nueva gala de eliminación este 19 de abril.

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¿Quién podría salir de La casa de los famosos Colombia 3 el 19 de abril según la IA?

La última semana de La casa de los famosos Colombia estuvo cargada de emoción, drama y sorpresas, una de ellas el destierro de Juanda Caribe por decisión de Alejandro Estrada tras obtener este poder en una dinámica.

Tras 24 horas desterrado en el Loft, Juanda regresó a la casa estudio ante la sorpresa de todos sus compañeros, jenado claro que tomaría venganza con la persona que lo había sacado de la competencia temporalmente.

A este evento se sumaron las nominaciones de seis personas más la de Alejandro Estrada quien había sido nominado por la última eliminada, Karola. Sin embargo, el actor utilizó el poder de salvación que tenía para usarlo a su favor.

Este 19 de abril los que se jugaran su paso al top 9 son: Juan Carlos Arango, Aura Cristina Geithner, Valentino Lázaro, Tebi Bernal y Campanita

Estos participantes ingresarían primero a La casa de los famosos Col en la eliminación según la IA
La IA predice quién podría salir de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

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Este famoso se despediría de La casa de los famosos Colombia según la IA

Previo a la llegada de la esperada gala de eliminación del 19 de abril, desde SuperLike le preguntamos a la inteligencia artificial sobre su pronóstico para esta jornada.

Según el pronóstico de la IA con base en datos de lo que ha sucedido hasta el momento en la competencia, el apoyo que han recibido en las últimas votaciones y más contexto suministrado hay dos participantes en riesgo.

La inteligencia artificial arrojó que los posibles participantes con menor votación podrían ser Juan Carlos Arango y Aura Cristina Geithner, quienes por su ingreso a la competencia meses después del inicio tendrían menos apoyo que otros participantes como Tebi Bernal o Valentino Lázaro, quienes serían los más votados de la noche.

Es importante precisar que la información generada por la inteligencia artificial no corresponde al estado real de las votaciones hasta el momento, sino que se trata de una proyección basada en los datos suministrados

Aura Cristina Geithner halagó a Tebi.
Aura Cristina Geithner según la IA podría abandonar La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

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¿Cómo votar para salvar a tu participante favorito de salir de La casa de los famosos Colombia 3?

Vota por tu participante favorito de La casa de los famosos Colombia es muy fácil y rápido, a continuación, te dejamos el paso a paso:

  • Visita http://lacasadelosfamososcolombia.com
  • Regístrate en la zona interactiva (esquina superior derecha), si es tu primera vez.
  • Selecciona la pestaña de "Votaciones".
  • Haz clic en la foto del famoso que deseas salvar/eliminar.
  • Desliza y confirma tu voto
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