Carolina Ramírez sorprendió al revelar dónde nacerá su bebé: tendrá tres nacionalidades

Carolina Ramírez, recordada por su papel en La hija del mariachi, compartió nueva información sobre su embarazo y dio a conocer el lugar en el que nacerá su hijo, así como las razones detrás de esta decisión.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Sonia Restrepo reaparece en redes rompiendo en llanto por Yeison Jiménez: esto pasó

¿Dónde nacerá el bebé de Carolina Ramírez?

La actriz confirmó que su bebé nacerá en México, país en el que actualmente reside. Según explicó a través de sus redes sociales, esta decisión está relacionada con el vínculo que ha construido con ese territorio en los últimos años.

El bebé de Carolina Ramírez nacerá en México / (Foto de Freepik)

Ramírez indicó que su vida reciente se ha desarrollado en México, lo que influyó directamente en la elección del lugar de nacimiento. Además, allí cuenta con condiciones que considera adecuadas para esta etapa de su vida.

Con esto, también se destacó que el bebé obtendría la nacionalidad mexicana por nacimiento, sumándose a sus otros orígenes familiares.

Artículos relacionados Shaira ¿Shaira y Christian Nodal se iban a casar?: esto fue lo que confesó la cantante

¿Por qué el bebé de Carolina Ramírez tendrá tres nacionalidades?

La actriz explicó que su hijo tendrá tres nacionalidades debido a su contexto familiar. Será colombiano por ella, argentino por su esposo Martín, y mexicano por el país en el que nacerá.

Esta combinación de nacionalidades refleja tanto el origen de sus padres como el lugar donde se dará el nacimiento. En redes sociales, la artista mostró algunos objetos relacionados con estas raíces, como prendas alusivas a selecciones de fútbol de Colombia y Argentina.

Artículos relacionados Juanda Caribe Sheila Gándara lanza indirecta y desata dudas: ¿mensaje para Juanda Caribe?

¿Qué ha dicho Carolina Ramírez sobre su embarazo?

El embarazo fue anunciado el 5 de febrero de 2026 mediante su cuenta de Instagram, generando diversas reacciones entre sus seguidores, quienes no tenían conocimiento previo de la noticia.

Desde entonces, la actriz ha compartido algunos momentos relacionados con esta etapa, aunque ha mantenido en reserva ciertos aspectos, como el género del bebé.

Carolina Ramírez continúa revelando detalles sobre su embarazo / (Foto de Freepik)

Sin embargo, sí ha mencionado posibles nombres. En caso de ser niña, contempló “Paz”, mientras que si es niño, consideró “Sur”. Estas opciones surgieron en medio de interacciones con sus seguidores.

Por ahora, Carolina Ramírez continúa mostrando avances de su maternidad a través de redes sociales, mientras se acerca el momento del nacimiento y mantiene informada a su audiencia sobre este proceso.