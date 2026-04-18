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Sheila Gándara reacciona al shippeo de Mariana Zapata y Juanda Caribe: “son tal para cual”

Sheila Gándara sacudió las redes sociales al reaccionar al shippeo de Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sheila reaccionó al shippeo de Mariana y Juanda
Sheila Gándara opina sobre el shippeo de Juanda y Mariana. (Foto: Canal RCN)

Un gran revuelo en redes sociales se ha hecho luego de que empezaran a especular sobre el shippeo entre Mariana Zapata y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 2026.

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Precisamente, los televidentes y seguidores del programa de la vida en vivo, han notado que, últimamente, el humorista e influenciador, ha estado bastante atento con su compañera, aunque en un inicio se había visto esta cercanía, hasta ahora, los rumores toman más fuerza.

Mientras que Juanda está dentro de la competencia, Sheila Gándara , madre de su hija, ha generado comentarios con respecto a que, al parecer, ya no estaría para su pareja, luego de tanto escándalo con temas de su vida privada.

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La joven no ha dicho nada directamente, pero todo lo que publica lo toman como una pulla para su relación con el participante, sin embargo, esta vez ya rompió el silencio y se pronunció sobre el shippeo de Juanda y Mariana en el reality.

¿Cuáles han sido las reacciones de Sheila ante el shippeo de Mariana Zapata y Juanda Caribe?

Desde que se ha visto más cercanía entre Juanda Caribe y Mariana Zapata, los televidentes no se han perdido ningún detalle entre el trato de los dos participantes en La casa de los famosos Colombia 2026.

Sheila Gándara opina sobre el shippeo de Juanda y Mariana
La opinión de Sheila Gándara sobre Mariana y Juanda. (Foto: Canal RCN)

Por eso, en redes han circulado videos editados en donde han cuestionado al humorista por ser tan “detallista” con su compañera, de hecho, publicaron un video en el que dijeron que él dejó a su pareja como “flor pálida”, clip al cual Sheila le dio me gusta.

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Sin duda, esto generó todo tipo de reacciones, porque, aunque no se manifestó de una manera directa, su like fue bastante contundente y por eso, es que una creadora de contenido compartido lo que hizo Sheila y en ese mismo video hablando del tema, la mujer comentó.

¿Qué dijo Sheila Gándara sobre el shippeo entre Mariana Zapata y Juanda Caribe en La casa de los famosos?

La creadora de contenido fue quien avisó que Sheila Gándara le comentó su video en donde habla del clip editado en donde Juanda Caribe le entrega una flor a Mariana Zapata, con una canción bastante en contra de la infidelidad de los hombres, mismo al que ella le dio like.

La opinión de Sheila Gándara sobre Mariana y Juanda
Sheila reaccionó al shippeo de Mariana y Juanda. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, nadie esperaba que ante el mínimo acontecimiento de un like, llevara a que Sheila comentara el video de la influenciadora quien informó los hechos.

Precisamente, con este comentario, la madre de la hija de Juanda Caribe rompe el silencio ante el shippeo y se lanza con todo al revelar su opinión: “son tal para cual”.

Claramente, este mensaje sacudió las redes sociales, porque ha sido la primera reacción de ella sobre la cercanía entre Juanda y Mariana.

Por ahora, según las reacciones en redes, es que se espera qué pasará con Sheila y Juanda cuando él salga del programa.

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