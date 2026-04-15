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Yina Calderón reaccionó a la eliminación de Karola de La casa de los famosos: “tonta”

Yina Calderón se pronunció tras la eliminación de Karola de La casa de los famososy dio su punto de vista sobre lo ocurrido.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así reaccionó Yina Calderón tras la salida de Karola de La casa de los famosos.
Así reaccionó Yina Calderón tras la salida de Karola de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Días después de que Karola fuera eliminada de La casa de los famosos Colombia tras obtener la mayor cantidad de votos en negativo, Yina Calderón decidió romper el silencio y dar su opinión al respecto. La polémica influenciadora, quien participó en la segunda temporada, dio un análisis de lo ocurrido.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre la eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia?

En redes sociales comenzó a circular un video en el que Yina Calderón da su opinión sobre la eliminación de Karola de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. En el audiovisual, la polémica influenciadora mencionó que pese a salir de la competencia de manera negativa, la costeña aún no había entendido que la razón de su salida era por su soberbia y su falta de respeto hacia El Jefe.

Karola es eliminada en votación negativa y desata impacto en La casa de los famosos
Karola es eliminada en votación negativa en La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

Expresó que pese a que sí era una participante que daba buen contenido dentro del reality, estas dos cosas hicieron que el público pasara de quererla a no quererla más dentro del juego.

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"Karola no ha entendido que ella no salió no porque no diera contenido. Karola daba contenido, sí, seamos sinceros... ¿Cuál es el problema de Karola? Que uno, le jugó en contra la soberbia, y segundo, faltarle al respeto al que le está dando de comer, es decir, a El Jefe, ¿Cómo se le ocurre? Tonta", comentó Yina.

Así mismo, Calderón reflexionó sobre el hecho de que muchas personas anhelaban vivir esta experiencia debido a lo que esto representaba en sus carreras como personajes públicos, algo que, según su percepción, Karola no supo aprovechar.

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“¿Cuánta gente quisiera estar en La casa de los famosos? Comiendo gratis, durmiendo gatris, recibiendo un pago, volviéndose famosos... Se montó en una nube que no era y el juego se le volteó", puntualizó.

¿Por qué Karola fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Karola, al igual que todos los participantes de La casa de los famosos Colombia, quedó en riesgo de eliminación bajo una modalidad de voto en negativo. Esto como parte de un castigo general que El Jefe implementó dentro de la competencia tras los comportamientos derivados de la expulsión de Eidevin que muchos adoptaron.

A raíz de esto, el público decidió que Karola debía ser quien abandonara la competencia, pues su actitud tras la expulsión de Eidevin habría sido la más polémica, según la percepción del público.

¿Por qué Karola fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?
Karola fue eliminada de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)
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