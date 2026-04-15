¿Epa Colombia logró detención domiciliaria? Karol Samantha habló y lo aclaró

Karol Samantha, prometida de Epa Colombia, se pronunció sobre los rumores en torno a la empresaria y aclaró si la creadora de contenido logró o no acceder a la detención domiciliaria, poniendo fin a los rumores que han circulado en los últimos días por medio de las redes sociales.

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¿Epa Colombia logró casa por cárcel?

En las últimas semanas se viralizó una información que afirmaba que a Epa Colombia se le había otorgado detención domiciliaria tras más de un año de luchar por conseguirla. La noticia fue acompañada de un video de la empresaria que causó grandes inconsistencias al ojo del observador.

Revelan la verdad sobre Epa Colombia y su situación legal actual. (Foto Canal RCN).

Pues este mostraba a Epa luciendo el uniforme de la cárcel El Buen Pastor, lugar en el que estuvo recluida durante los primeros meses de su condena y que comprobaban que dicho video al parecer pertenecía al momento en el que la empresaria fue trasladada a la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá.

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Sin embargo, ante la confusión que toda esta información generó en los internautas, Karol Samantha, prometida de la empresaria, decidió pronunciarse oficialmente para desmentirla, pues esta continúa privada de su libertad en la Escuela de Carabineros.

“Paso por acá, amigas, a desmentir una información que está circulando sobre Daneidy (Epa Colombia) diciendo cosas que no son reales, y lo hago con el fin de que ustedes reciban la información de primera mano, la información real, ya que ustedes han sido las que nos han acompañado durante todo este proceso, porque créanme que el día que llegue esa tan anhelada noticia que esperamos con tantas ansias ustedes serán las primeras en saberlo”

¿Cómo reaccionaron los internautas ante las palabras de Karol Samantha sobre Epa Colombia?

Las declaraciones de Karol Samantha sobre la situación de Epa Colombia no pasaron desapercibidas en redes sociales, donde cientos de internautas reaccionaron de inmediato.

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Algunos expresaron su apoyo y empatía, con mensajes como “dios quiera que salga pronto” o “Dios proveerá mi niña”, mientras otros mostraron su desacuerdo frente a posibles beneficios, asegurando que “no tiene por qué tener beneficios de nada”.

También hubo quienes manifestaron su desilusión tras creer que la información era cierta, lo que evidenció la división de opiniones en redes sociales.