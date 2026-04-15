Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Epa Colombia logró detención domiciliaria? Karol Samantha habló y lo aclaró

Karol Samantha aclaró si Epa Colombia obtuvo detención domiciliaria y puso fin a los rumores.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Epa Colombia sí irá a casa? Karol Samantha rompe el silencio y aclara todo
¿Epa Colombia sí irá a casa? Karol Samantha rompe el silencio y aclara todo. (Foto Canal RCN).

Karol Samantha, prometida de Epa Colombia, se pronunció sobre los rumores en torno a la empresaria y aclaró si la creadora de contenido logró o no acceder a la detención domiciliaria, poniendo fin a los rumores que han circulado en los últimos días por medio de las redes sociales.

Artículos relacionados

¿Epa Colombia logró casa por cárcel?

En las últimas semanas se viralizó una información que afirmaba que a Epa Colombia se le había otorgado detención domiciliaria tras más de un año de luchar por conseguirla. La noticia fue acompañada de un video de la empresaria que causó grandes inconsistencias al ojo del observador.

Revelan la verdad sobre Epa Colombia y su situación legal actual.
Revelan la verdad sobre Epa Colombia y su situación legal actual. (Foto Canal RCN).

Pues este mostraba a Epa luciendo el uniforme de la cárcel El Buen Pastor, lugar en el que estuvo recluida durante los primeros meses de su condena y que comprobaban que dicho video al parecer pertenecía al momento en el que la empresaria fue trasladada a la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá.

Artículos relacionados

Sin embargo, ante la confusión que toda esta información generó en los internautas, Karol Samantha, prometida de la empresaria, decidió pronunciarse oficialmente para desmentirla, pues esta continúa privada de su libertad en la Escuela de Carabineros.

“Paso por acá, amigas, a desmentir una información que está circulando sobre Daneidy (Epa Colombia) diciendo cosas que no son reales, y lo hago con el fin de que ustedes reciban la información de primera mano, la información real, ya que ustedes han sido las que nos han acompañado durante todo este proceso, porque créanme que el día que llegue esa tan anhelada noticia que esperamos con tantas ansias ustedes serán las primeras en saberlo”

¿Cómo reaccionaron los internautas ante las palabras de Karol Samantha sobre Epa Colombia?

Las declaraciones de Karol Samantha sobre la situación de Epa Colombia no pasaron desapercibidas en redes sociales, donde cientos de internautas reaccionaron de inmediato.

Artículos relacionados

Algunos expresaron su apoyo y empatía, con mensajes como “dios quiera que salga pronto” o “Dios proveerá mi niña”, mientras otros mostraron su desacuerdo frente a posibles beneficios, asegurando que “no tiene por qué tener beneficios de nada”.

También hubo quienes manifestaron su desilusión tras creer que la información era cierta, lo que evidenció la división de opiniones en redes sociales.

Karol Samantha despeja dudas sobre Epa Colombia y su posible casa por cárcel
Karol Samantha despeja dudas sobre Epa Colombia y su posible casa por cárcel. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Pareja de Luis Díaz recuerda su pasado tras triunfo y emociona en redes Luis Díaz

Pareja de Luis Díaz recuerda su pasado tras emocionante triunfo y conmueve en redes: ¿qué dijo?

Gera Ponce dedicó emotivo mensaje a Luis Díaz tras su victoria y recordó el proceso que vivieron juntos.

Maleja Restrepo

Maleja Restrepo divide opiniones tras mostrar que su hija se tinturó el cabello; “todo a su tiempo”

Maleja Restrepo respondió contundente a las críticas que recibió luego de mostrar a su hija pequeña con el cabello decolorado.

Flor Vargas pide ayuda. Talento nacional

Reconocida actriz colombiana pide ayuda al estar en la quiebra; ¿de quién se trata?

Reconocida actriz colombiana enfrenta una difícil situación personal y económica que ha conmovido a sus seguidores.

Lo más superlike

Alejandro Estrada le hace broma. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada asustó a Valentino Lázaro y Campanita en La casa de los famosos; ¿cómo reaccionaron?

Alejandro Estrada sorprendió con una travesura en La casa de los famosos, asustando a Valentino Lázaro y Campanita.

Reconocida actriz falleció rodeada de su familia; luchó hasta el final Viral

Reconocida actriz de cine falleció rodeada de su familia; luchó hasta el final

Running en Colombia: ¿por qué este deporte se ha puesto de moda y qué beneficios tiene? Salud

Running en Colombia: ¿por qué este deporte se ha puesto de moda y qué beneficios tiene?

Llane presenta “Arepa con Queso”, su nuevo sencillo Talento nacional

Llane le hace un homenaje a sus raíces llaneras con su sencillo "Arepa con Queso"

Christian Nodal pospuso su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepiente de casarse? Christian Nodal

Christian Nodal pospone su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepintió?