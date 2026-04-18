Zayn Malik habría salido del closet a través de una canción: ¿cuál?

El famoso cantante británico, Zayn Malik, se convirtió en tendencia recientemente en redes sociales porque se está hablando de su orientación y justo, revivieron un escándalo que protagonizó en el pasado.

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Es en la red ‘X’ en donde se viralizó el tema, el cual ya está en varios portales web e incluso, personas afirman que su supuesta preferencia, podría ser un hecho, pero solo el artista reconocido por haber hecho parte de One Direction, puede salir a desmentir o confirmar los rumorers.

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¿Por qué se está diciendo que Zayn Malik le gustan los hombres?

El pasado vienes 17 de abril, Zayn Malik lanzó su nuevo álbum musical ‘Konnakol’ y en él hay un tema llamado ‘Take Turns’ en el que algunos interpretaron que habla de una relación con otro hombre.

Inmediatamente alguien tocó el tema en Twitter y se viralizó con rapidez, por eso, muchos ya dieron por hecho que Zayn es bi, o sea que le podrían gustar los hombres también.

Por ahora, le cantante no ha salido públicamente ha confirmar nada, pero tampoco a desmentirlo, aunque fanáticos, estén dando por hecho su interpretación, solo por una canción.

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De hecho, este tema volvió a revivir uno de los escándalos que vivió el artista hace algunos años, en el cual, pese a las supuestas pruebas que salieron a la luz, él nunca se refirió a esa conversación e hizo como si nada pasara, por eso, se puede esperar que en esta ocasión pase lo mismo.

¿Cuál fue el otro escándalo que revivieron de Zayn Malik?

En 2024, Zayn Malik estuvo en medio de un escándalo que llegó a muchos países precisamente porque para muchos, era un gran chisme.

Letra de Zayn Malik genera debate sobre su vida personal. (AFP/ Dia Dipasupil)

De acuerdo a lo que se estaba especulando es que una TikToker expuso al artista, revelando con supuestas pruebas de fotos y videos que ella sostuvo una relación con él, pero eran amigos con beneficios.

O sea, no era una relación oficial, pero hacían cosas de pareja, por eso publicó las supuestas pruebas de sus conversaciones y videollamadas con él.

De acuerdo con su versión, lo conoció a través de una app de citas y ahí ocurrió lo que ya se mencionó, sin embargo, Zayn nunca habló del tema, pero sí confirmó que sí hizo uso de esa aplicación.