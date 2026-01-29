Zayn Malik lanza comentario incómodo sobre Harry Styles y su reciente polémica

Zayn Malik volvió a estar en el centro de la conversación digital tras un comentario que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Harry Styles, su excompañero en One Direction.

El momento ocurrió durante uno de sus recientes conciertos en Las Vegas y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los fanáticos no tardaron en conectar sus palabras con la polémica actual que rodea al cantante británico.

¿Qué indirecta dijo Zayn Malik a Harry Styles?

Durante su presentación en Las Vegas, Zayn Malik se dirigió al público para agradecer la asistencia y el apoyo recibido.

En medio de ese mensaje, lanzó una frase que llamó especialmente la atención: expresó su deseo de que los precios de las entradas “no hayan sido demasiado altos”, rematando el comentario con una sonrisa y un “solo digo”.

Aunque Zayn no mencionó nombres, el comentario llegó en un contexto muy específico. En redes sociales, usuarios interpretaron sus palabras como una referencia directa a los elevados precios de las entradas para la próxima gira mundial de Harry Styles, titulada Together, Together.

El clip del momento se difundió rápidamente, generando especulaciones sobre si se trataba de una broma inocente o de una indirecta con destinatario claro.

Para muchos seguidores, la frase no fue casual y se sumó a la larga lista de momentos en los que los exintegrantes de One Direction han sido relacionados indirectamente entre sí, incluso años después de la disolución de la banda.

Zayn Malik prende el debate al cuestionar los altos precios de las entradas de Harry Styles. (Foto Justin Tallis / AFP)

¿Cuál es la controversia con Harry Styles?

La polémica gira en torno a los precios de las entradas para los conciertos de Harry Styles, quien tiene programadas cerca de 50 fechas alrededor del mundo entre mayo y diciembre de 2026. En ciudades como Londres, los valores de los boletos han oscilado entre cifras accesibles para algunos y montos que muchos consideran excesivos.

Según reportes de venta de boletería, en las fechas programadas en Londres los precios de los boletos han estado en un rango aproximado de £44 a £466.24, lo que equivale en pesos colombianos a aproximadamente $277.000 COP hasta $2.930.000 COP por entrada, sin incluir cargos adicionales ni reventa.

Estas cifras provocaron una fuerte reacción entre muchos seguidores, especialmente en redes como X, donde varios fanáticos expresaron su frustración y cuestionaron si esos montos son sostenibles para quienes desean asistir a un espectáculo en vivo:

“Lo siento Harry, te amo, pero no puedo justificar gastar un sueldo completo por dos boletos”, escribió un usuario.

El comentario de Zayn fue leído por muchos como una postura empática hacia los fanáticos, especialmente aquellos que se sintieron afectados por los costos elevados de los conciertos. Para otros, su frase fue una broma ligera que, por el contexto, terminó siendo interpretada como una crítica disfrazada.

Hasta ahora, Harry Styles no se ha pronunciado públicamente ni sobre la controversia de los precios ni sobre el comentario de Zayn Malik. A pesar de ello, la conversación sigue activa en redes sociales, donde los usuarios continúan debatiendo sobre lo justo que podría ser que un artista cobre dichas cantidades de dinero por un concierto.