Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Luto en la música: Falleció reconocida baterista de rock colombiana

Falleció Sandra Gómez, reconocida baterista de rock y metal en Medellín, tras complicaciones de salud asociadas a un cáncer.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Luto en la música: Falleció reconocida baterista de rock colombiana
Luto en la música: Falleció reconocida baterista de rock colombiana. (Foto FreePik)

La escena del rock y el metal en Colombia está de luto tras la muerte de una baterista y formadora musical que hizo parte de importantes proyectos alternativos en Medellín.

La artista falleció a los 44 años, según confirmaron personas cercanas a su entorno artístico, generando múltiples reacciones entre músicos, colectivos culturales y seguidores del género.

La artista fue una figura constante dentro del circuito musical independiente, donde se destacó no solo por su trabajo en distintas bandas, sino también por su compromiso con la formación musical y el acompañamiento a nuevos talentos.

¿Quién fue la baterista colombiana que falleció?

Sandra Gómez fue una baterista colombiana con una amplia trayectoria dentro del rock y el metal en Medellín. Desde temprana edad mostró interés por la música y comenzó a tocar batería durante su etapa escolar en la banda Rockfónica, un proyecto juvenil en el que compartió escenario con músicos vinculados a agrupaciones del rock local.

Durante ese periodo, se acercó a repertorios de bandas clásicas como Led Zeppelin y Black Sabbath, influencias que marcaron su gusto musical y definieron su afinidad con el rock y el metal de la vieja escuela.

Sandra Gómez fue una baterista colombiana
Sandra Gómez fue una baterista colombiana con una amplia trayectoria dentro del rock y el metal en Medellín. (Foto FreePik)

En el año 2001, Gómez hizo parte de Draconian, una de las bandas pioneras del goth metal en Medellín, integrada mayoritariamente por mujeres. Con esta agrupación participó en distintos eventos y festivales.

Posteriormente, integró Eve the Band, un proyecto conformado exclusivamente por mujeres y enfocado en tributos a Black Sabbath y otras agrupaciones del género. En esta banda permaneció cerca de cuatro años, consolidando su reconocimiento dentro de la escena alternativa de la ciudad. También estuvo vinculada a Innominatan, ampliando su recorrido dentro del metal colombiano.

¿Cuál fue la causa de muerte de Sandra Gómez?

De acuerdo con la información confirmada por personas cercanas a su entorno artístico, Sandra Gómez falleció tras una intervención médica relacionada con un cáncer que comprometía varios órganos, entre ellos el páncreas. Hasta el momento, no se han entregado más detalles clínicos, y su familia ha mantenido la situación en un ámbito privado.

Sandra Gómez falleció tras una intervención médica relacionada con un cáncer
Sandra Gómez falleció tras una intervención médica relacionada con un cáncer. (Foto FreePik)

¿Qué mensaje compartieron tras su fallecimiento?

La Orquesta Filarmónica de Medellín (Filarmed) confirmó su fallecimiento a través de un mensaje público en el que destacó su entrega, compromiso y energía dentro de los procesos formativos y musicales en los que participó.

En su mensaje, Filarmed expresó que el ritmo y la presencia de Sandra seguirán vivos en los ensayos, en el escenario y en la memoria de quienes compartieron con ella. También resaltaron su amor por la música, su sensibilidad frente a distintas causas y su cercanía con los jóvenes del programa Soy Músico.

La partida de Sandra Gómez deja un vacío en la escena musical de Medellín, donde fue reconocida como una mujer que abrió espacios y sostuvo procesos dentro del rock y el metal colombiano desde el trabajo constante y la disciplina artística.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Shakira y el comentario que incomodó a Alejandro Sanz frente a su ex Candela Márquez Shakira

Shakira protagoniza momento incómodo con Alejandro Sanz tras aparecer su expareja

Un comentario de Shakira a Alejandro Sanz reavivo la polémica tras aparecer la ex del cantante español.

Maluma y su novia Maluma

Novia de Maluma reaccionó al cambio de look del artista, esto dijo

Susana Gómez, novia de Maluma, reveló en un live cómo le gusta ver al artista.

Paola Jara respondió a quienes cuestionaron cómo cuida a su hija en medio de su agenda laboral. Paola Jara

Paola Jara habla sobre cómo vive su agenda artística con la maternidad

Paola Jara habló sobre su nueva etapa como mamá, aclarando cómo cuida a Emilia mientras cumple compromisos laborales.

Lo más superlike

Hijo de Luis Alfonso sorprendió Talento nacional

Hijo de Luis Alfonso impresiona por su forma de cantar: así fue el momento que se hizo viral

El hijo de Luis Alfonso demostró su talento musical en un video que conmovió las redes sociales y generó orgullo familiar.

Lionel Messi estará con Inter Miami en El Partido de la Historia. Celebrities

Cantante colombiano Hamilton llevará su música a ‘El Partido de la Historia’

Nicolás Arrieta y su radical cambio. Nicolás Arrieta

Sale a la luz fotografía de Nicolás Arrieta cuando tenía pocos tatuajes y el pelo largo; así lucía

Respirar, sostener posturas y moverse con control: así el yoga cuida la movilidad del cuerpo. Salud

¿Por qué el yoga puede darte resultados más visibles que el running?

Pepe Aguilar fue claro al hablar sobre los rumores de nietos tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Christian Nodal

Pepe Aguilar respondió si espera nietos de Ángela Aguilar y Christian Nodal