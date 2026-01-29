Luto en la música: Falleció reconocida baterista de rock colombiana

La escena del rock y el metal en Colombia está de luto tras la muerte de una baterista y formadora musical que hizo parte de importantes proyectos alternativos en Medellín.

La artista falleció a los 44 años, según confirmaron personas cercanas a su entorno artístico, generando múltiples reacciones entre músicos, colectivos culturales y seguidores del género.

La artista fue una figura constante dentro del circuito musical independiente, donde se destacó no solo por su trabajo en distintas bandas, sino también por su compromiso con la formación musical y el acompañamiento a nuevos talentos.

¿Quién fue la baterista colombiana que falleció?

Sandra Gómez fue una baterista colombiana con una amplia trayectoria dentro del rock y el metal en Medellín. Desde temprana edad mostró interés por la música y comenzó a tocar batería durante su etapa escolar en la banda Rockfónica, un proyecto juvenil en el que compartió escenario con músicos vinculados a agrupaciones del rock local.

Durante ese periodo, se acercó a repertorios de bandas clásicas como Led Zeppelin y Black Sabbath, influencias que marcaron su gusto musical y definieron su afinidad con el rock y el metal de la vieja escuela.

Sandra Gómez fue una baterista colombiana con una amplia trayectoria dentro del rock y el metal en Medellín. (Foto FreePik)

En el año 2001, Gómez hizo parte de Draconian, una de las bandas pioneras del goth metal en Medellín, integrada mayoritariamente por mujeres. Con esta agrupación participó en distintos eventos y festivales.

Posteriormente, integró Eve the Band, un proyecto conformado exclusivamente por mujeres y enfocado en tributos a Black Sabbath y otras agrupaciones del género. En esta banda permaneció cerca de cuatro años, consolidando su reconocimiento dentro de la escena alternativa de la ciudad. También estuvo vinculada a Innominatan, ampliando su recorrido dentro del metal colombiano.

¿Cuál fue la causa de muerte de Sandra Gómez?

De acuerdo con la información confirmada por personas cercanas a su entorno artístico, Sandra Gómez falleció tras una intervención médica relacionada con un cáncer que comprometía varios órganos, entre ellos el páncreas. Hasta el momento, no se han entregado más detalles clínicos, y su familia ha mantenido la situación en un ámbito privado.

Sandra Gómez falleció tras una intervención médica relacionada con un cáncer. (Foto FreePik)

¿Qué mensaje compartieron tras su fallecimiento?

La Orquesta Filarmónica de Medellín (Filarmed) confirmó su fallecimiento a través de un mensaje público en el que destacó su entrega, compromiso y energía dentro de los procesos formativos y musicales en los que participó.

En su mensaje, Filarmed expresó que el ritmo y la presencia de Sandra seguirán vivos en los ensayos, en el escenario y en la memoria de quienes compartieron con ella. También resaltaron su amor por la música, su sensibilidad frente a distintas causas y su cercanía con los jóvenes del programa Soy Músico.

La partida de Sandra Gómez deja un vacío en la escena musical de Medellín, donde fue reconocida como una mujer que abrió espacios y sostuvo procesos dentro del rock y el metal colombiano desde el trabajo constante y la disciplina artística.