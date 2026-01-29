Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Novio de Karen Sevillano denunció intento de estafa tras sufrir accidente en carro

Neider García, novio de Karen Sevillano, denunció en redes un intento de estafa tras sufrir pequeño accidente en carro.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Novio de Karen Sevillano habló de un presunto intento de estafa
Novio de Karen Sevillano habló de un presunto intento de estafa. (Foto Canal RCN).

Neider García, novio de Karen Sevillano, sorprendió a sus seguidores al denunciar en redes sociales un presunto intento de estafa tras sufrir un pequeño accidente en un carro que le fue prestado. El influenciador hizo un llamado para que las personas no actuaran de mala fe ante una emergencia.

¿Cuál fue el intento de estafa que denunció Neider, novio de Karen Sevillano, en redes?

A través de una serie de videos publicados en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Neider García, novio de la presentadora del After de La casa de los famosos Colombia, Karen Sevillano, denunció un supuesto intento de estafa.

Novio de Karen Sevillano contó cómo intentaron estafarlo
Novio de Karen Sevillano contó cómo intentaron estafarlo. (Foto Canal RCN).

El creador de contenido contó que, tras sufrir un pequeño accidente en un carro que había pedido prestado, el vehículo presentó algunos rasguños y la pérdida de una pieza en una de las puertas. Por esta razón, decidió cotizar el arreglo sin imaginar que se encontraría con una situación bastante decepcionante.

Según relató, al consultar en varios talleres, algunas personas le aseguraron que debía invertir al menos 12 millones de pesos colombianos para dejar el carro en perfecto estado, argumentando que era necesario cambiar toda la puerta del vehículo.

No obstante, al acudir a otro lugar, comprobó que el arreglo era mucho más económico de lo que le habían indicado inicialmente, lo que terminó por molestarlo.

¿Cuál fue el llamado que hizo Neider García tras denunciar un intento de estafa?

García hizo un llamado a sus seguidores para no aprovecharse de los demás y recordó que existen formas más coherentes y honestas de obtener ganancias a través de un servicio.

“¿Ustedes conocen el dicho que dice: el vivo vive del bobo? No practiquen eso. Eso es de pura gente mi*rda. Yo entiendo que te quieras ganar una platica de más, pero ¿por qué me quieres quitar un millón? Sean honestos”.

Asimismo, aconsejó a los internautas que nunca se queden con la primera opción y que busquen más alternativas antes de realizar una inversión.

Novio de Karen Sevillano lanzó denuncia
Novio de Karen Sevillano lanzó denuncia. (Foto Canal RCN).
