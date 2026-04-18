Luly Bossa relató cómo fueron los últimos momentos de vida de su hijo Angelo: "se despidió"

Unas nuevas declaraciones de Luly Bossa han generado conversación en redes sociales, luego de que la exparticipante de MasterChef Celebrity 2025 compartiera cómo vivió los últimos momentos junto a su hijo Angelo.

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¿Por qué falleció el hijo de Luly Bossa?

La noticia sobre el hijo de Luly Bossa, Angelo Bossa, conmovió a Colombia en marzo de 2024. El joven falleció el 9 de ese mes a los 22 años, tras enfrentar durante gran parte de su vida la distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad degenerativa diagnosticada desde su infancia.

En ese momento, la actriz explicó que atravesaba una situación compleja. Indicó que su hijo había fallecido y que en ese instante requería ayuda económica, ya que no contaba con un seguro funerario. Bossa señaló que su intención era poder darle una despedida adecuada.

En redes recuerdan el fallecimiento del hijo de Luly Bossa / (Foto del Canal RCN)

En otra parte de su pronunciamiento, también hizo un llamado a sus seguidores para que la acompañaran en ese momento, indicando que necesitaba apoyo. Además, expresó una reflexión sobre el fallecimiento, señalando que no es el orden esperado en la vida.

Tras conocer lo ocurrido, figuras del entretenimiento y seguidores se unieron para brindarle apoyo. Desde entonces, la actriz ha compartido reflexiones sobre el duelo y el aprendizaje que le dejó su hijo, a quien ha descrito como una figura clave en su vida.

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¿Qué dijo el hijo de Luly Bossa antes de morir?

En una entrevista con Marcelo Cezán, Luly Bossa relató algunas conversaciones que tuvo con Angelo antes de su fallecimiento. Según contó, él abordaba, de forma directa, temas relacionados con la muerte, haciendo preguntas sobre decisiones como la cremación o el entierro.

Luly Bossa recuerda cómo su hijo entendía la muerte / (Foto del Canal RCN)

La actriz explicó que estas conversaciones reflejaban la forma en que su hijo entendía su situación. De acuerdo con su testimonio, Angelo planteaba estos temas con claridad, lo que le permitió a ella comprender sus deseos.

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¿Cómo fue el último momento con vida de Angelo, hijo de Luly Bossa?

Bossa también narró cómo transcurrieron los últimos minutos de vida de su hijo. Según relató, ese día Angelo se dirigió a la enfermera que lo cuidaba y le pidió que se levantara temprano, como parte de su rutina.

Minutos después, mientras la enfermera se alistaba, lo miró y él le dijo que ya venía. Según relató la actriz, esa fue la última frase que expresó antes de su fallecimiento. Posteriormente, indicó que el hecho ocurrió un miércoles hacia las cinco de la tarde.

"Ella se está peinando, lo voltea a ver y él le dice: ya vengo, ya vengo. Y se fue", relató

El relato ha sido ampliamente compartido en redes sociales, donde usuarios han comentado sobre el significado de esas palabras en el contexto de su historia. Para muchos, se trata de un momento que refleja la forma en que Angelo afrontó su proceso.

Desde entonces, Luly Bossa ha continuado compartiendo mensajes sobre su experiencia, manteniendo vivo el recuerdo de su hijo y abriendo espacios de conversación sobre el duelo.