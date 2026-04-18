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Expareja de Sebastián Vega rompió el silencio sobre el estado de salud de su hijo: esto dijo

Natalia Castillo, expareja de Sebastián Vega, habló del estado de salud de su hijo y reveló detalles sobre su hospitalización.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Expareja de Sebastián Vega rompió el silencio sobre el estado de salud de su hijo
Expareja de Sebastián Vega reveló que su hijo salió del hospital / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Un video en redes sociales generó conversación entre usuarios, luego de que se conocieran nuevos detalles sobre la situación que atraviesa el hijo de Sebastián Vega, participante de MasterChef Celebrity 2026.

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¿Qué le pasó al hijo de Sebastián Vega y Natalia Castillo?

Desde el 16 de marzo, el estado de salud de Matías, hijo de Sebastián Vega y Natalia Castillo, ha sido tema de conversación en plataformas digitales. La situación se conoció luego de que Castillo decidiera compartir un video en su cuenta de TikTok, donde explicó lo ocurrido.

¿Qué le pasó al hijo de Sebastián Vega y Natalia Castillo?
Matías, hijo de Sebastián Vega y Natalia Castillo, genera preocupación / (Foto del Canal RCN)

Según relató, el menor presentó complicaciones luego de asistir a un paseo. De acuerdo con su versión, el niño sufrió una caída durante la actividad y, al regresar a Bogotá, se encontraron con manifestaciones que alteraron su trayecto, lo que los obligó a devolverse al lugar de origen.

En ese contexto, Matías comenzó a manifestar malestar físico. Natalia explicó que el menor permaneció durante tres días con fiebre y otros síntomas, lo que generó preocupación en su entorno cercano.

Señaló que, en medio, de la situación tuvieron que recurrir a medidas como colocarlo en agua fría durante la noche para intentar estabilizar su estado.

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¿Por qué el hijo de Sebastián Vega tuvo que ser hospitalizado?

La situación se agravó cuando, tras regresar a Bogotá, Natalia Castillo decidió trasladar a su hijo a un centro médico. Según explicó, el menor llegó con un nivel de deshidratación que requería atención especializada.

Castillo también mencionó que vivió momentos de angustia mientras gestionaba el traslado, ya que tuvo que recurrir a un vuelo especializado para poder llevarlo de regreso a la ciudad y tener la atención médica necesaria.

¿Por qué el hijo de Sebastián Vega tuvo que ser hospitalizado?
El hijo de Sebastián Vega y Natalia Castillo fue hospitalizado / (Foto de Freepik)

Una vez en el hospital, el menor recibió tratamiento durante varios días. De acuerdo con lo compartido, su evolución permitió que, tras la atención médica, pudiera continuar su recuperación fuera del centro asistencial.

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¿Qué dijo Natalia Castillo sobre la recuperación de su hijo?

A través de su cuenta de Instagram, Natalia Castillo compartió una actualización sobre el estado actual de Matías. En la publicación, expresó que el menor ya fue dado de alta y se encuentra en casa, aunque con algunas recomendaciones médicas.

"Adivinen queeee? Mati salió de la clínica! Con ciertos cuidados pero ya está en casa 🩷", escribió.

En su mensaje, agradeció las muestras de apoyo que ha recibido durante los últimos días y destacó que su familia ha estado acompañándola en el proceso. Además, señaló que el niño deberá seguir una dieta específica sin aceite ni azúcar como parte de su recuperación.

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