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¿Melissa Gate estaría embarazada?: encuesta en redes desata rumores

Melissa Gate causó revuelo en redes sociales al hacer una encuesta en donde como opción dejó estar embarazada, generando especulaciones.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Encuesta de Melissa Gate en redes desató todo tipo de reacciones
Melissa Gate desata rumores de embarazo tras encuesta en redes. (Foto: Canal RCN)

La influenciadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, Melissa Gate, causó revuelo en redes sociales debido a una encuesta que hizo en sus historias de Instagram, generando especulaciones sobre su pregunta.

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La famosa ganó mayor reconocimiento en el reality de la vida en vivo y desde entonces, se ha destacado pro tener un fandom muy fuerte, pues fueron ellos quienes la posicionaron como una de las participantes más icónicas de las tres temporadas de la competencia.

Melissa ha destacado por su talento, que bien lo ha demostrado, sin embargo, sorprende cada vez que se sabe algo de su vida privada, de hecho, no es que se sepa mucho y cada vez que sale en sus historias al hablar de cosas personales, confunde porque no se sabe si habla desde el personaje.

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¿Cuál es la historia con la que Melissa Gate causó furor en redes sociales?

En horas de la noche del pasado viernes 17 de abril, Melissa Gate hizo una encuesta en donde preguntó qué es lo mas creíble de ella y dejó las opciones de estar embarazada, ir a prisión o hacerse un procedimiento estético.

Melissa Gate desata rumores de embarazo tras encuesta en redes
Melissa Gate desata polémica tras encuesta sobre su vida personal. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, esta pregunta generó bastante revuelo porque para los internautas fue curioso que preguntara algo así, cuando ella nunca ha mencionado nada sobre tener más hijos y porque, además, jamás ha revelado situaciones tan personales o privados.

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Sin embargo, en su encuesta ganó la opción de que es más creíble que se intervenga estéticamente, a que esté embarazada, pues esta fue la menos votada.

¿Qué ha revelado Melissa Gate sobre su personalidad?

Tras esta controversial historia, Melissa Gate se mostró como Melissa Puerta y reveló detalles sobre su verdadera personalidad, exponiendo que le gusta leer, sentirse amada, la atención, ama dormir, no le gusta el desinterés y sin generar sorpresas, dijo que nadie le cae bien.

Melissa Gate desata polémica tras encuesta sobre su vida personal
Encuesta de Melissa Gate en redes desató todo tipo de reacciones. (Foto: Canal RCN)

Además, confesó que es caprichosa, que le gustan los celos, contesta cuando quiere y mucho más.

Que Melissa revele información de su personalidad sin duda genera mucha sorpresa, porque ella acostumbra a ser más reservada y no llama la atención por ser su verdadero yo, sino con su personaje.

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