La casa de los famosos Colombia 3 no deja de dar de qué hablar en redes sociales y recientemente la novia de Tebi Bernal, Alejandra Salguero, ha empezado a ser tema de conversación por varios motivos, uno de ellos su reacción a una publicación de Karola.

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¿Cuál fue el mensaje de la novia de Tebi Bernal a Karola?

Alejandra Salguero, reconocida en redes sociales y vinculada sentimentalmente con Tebi Bernal desde el inicio del reality del Canal RCN ha estado en el foco mediático en las últimas semanas.

El motivo por el que la modelo ha sido tema de conversación es por la aparente cercanía entre Tebi Bernal, su pareja, y una de sus compañeras, Alexa Torrex.

Tebi Bernal y Alexa Torrex han afianzado su amistad en la competencia y ambos no han ocultado su química y hasta interés, no obstante, en principio las relaciones de cada uno afuera de la competencia fue el inconveniente.

Sin embargo, Alexa decidió terminar su compromiso con Jhorman Toloza con un mensaje en vivo, algo que, le ha dado más libertad para compartir con Tebi y por lo que su cercanía cada vez es mayor.

En medio esto ha quedado Alejandra, a quien muchos le han indagado por su opinión al respecto por su vínculo con Tebi, ante esto, la modelo no ha ocultado su decepción y tristeza.

No obstante, hasta el momento, Alejandra Salguero no ha confirmado públicamente si su relación con Tebi Bernal llegó a su fin, eso sí, lo dejó de seguir en sus redes sociales.

Novia de Tebi sorprende con comentario a Karola. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué el mensaje de Alejandra Salguero a Karola causó revuelo en redes?

En medio de todo este revuelo, Alejandra Salguero ha empezado a ser tendencia en redes sociales por un comentario que le dejó a una exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3, Karola.

Karola, quien salió recientemente del reality del Canal RCN de a poco ha ido retomando su vida con normalidad y por eso ha empezado a compartir de nuevo contenido en sus redes sociales.

Recientemente, Karola compartió un carrusel de fotografías suyas en las que presumía de un look fresco y un outfit de color claro.

Alejandra sin ser cercana o amiga de Karola decidió dejarle un cariño comentario con un corazón amarillo, algo que no pasó por desapercibido.



Esto porque Karola fue una de las mayores rivales de Tebi Bernal, Alexa Torrex y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia, algo que, demuestra que al parecer ya no estaría apoyando al deportista.

Este simple comentario de Alejandra empezó a generar una ola de comentarios y reacciones, muchos a su favor y otros en contrar por ahora apoyar a los "rivales" de su pareja tras lo que viene sucediendo con Alexa Torrex.