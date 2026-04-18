Paola Jara dejó ver a Emilia en un video de la celebración de sus cinco meses

El 19 de noviembre de 2025, Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron en redes sociales el nacimiento de su anhelada hija, Emilia, quien llegó a este mundo el martes 18.

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Desde la llegada de la pequeña a la vida de sus padres, la pareja ha revelado detalles de cómo han vivido esta etapa de sus vidas y sin duda, se han dejado ver completamente felices de por fin tener a su niña en sus brazos.

De hecho, para Paola Jara quien es madre primeriza, el nacimiento de Emilia es un milagro, ya que ella llegó a creer que su sueño de ser madre no se iba a poder cumplir, debido a que vio limitaciones en su edad.

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¿Cuál es el video de Paola Jara celebrando los cinco meses de Emilia?

En la mañana de este sábado 18 de abril, Paola Jara conmovió a sus seguidores al revelar un tierno video de Emilia en su celebración de cinco meses.

Paola Jara dejó ver a Emilia en la celebración de sus cinco meses. (AFP/ Romain Maurice)

En el clip, la artista graba a la pequeña mientras la consiente y le pregunta quién está cumpliendo meses hoy y este video genera reacciones al revelar lo grande que está Emilia, pero, sobre todo, lo feliz que hace a sus padres.

En la grabación, Paola escribió: “Feliz vida a quien le da vida a mi vida”.

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Así es como la artista, además revela la verdadera fecha de nacimiento de la niña, pues se creía que había nacido el miércoles 19 de noviembre.

¿Paola Jara y Jessi Uribe revelarán el rostro de Emilia?

En los primeros días de marzo, Jessi Uribe causó gran conmoción al revelar un video de Emilia en donde se le veía más su carita y aunque no la mostró de frente, dejó ver más de cómo es ella al exponer sus facciones.

Emilia cumple cinco meses y Paola Jara comparte tierno momento. (AFP/ Raul ARBOLEDA)

Mientras que, Paola Jara es mucho más reservada, ya que ella mismo cuestionó si es o no correcto mostrar la privacidad de la niña, debido a que es muy chiquita todavía.

Pero, en los últimos días han dejado verla más sin ponerle filtro o tapar su rostro, pero lo mismo, no se sabe bien cómo luce por completo, si se parece más a su mamá o a su papá.