Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paola Jara enternece las redes con conmovedor momento de Emilia y su perrito

Paola Jara compartió tierno momento de la interacción entre Emilia y uno de sus perritos, gesto que conmovió a sus seguidores.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Emilia protagoniza dulce momento con su perrito en redes
Paola Jara derrite las redes con tierno momento entre Emilia y su mascota. (Foto/ Buen día, Colombia - Foto: Freepik)

Los artistas de música popular, Paola Jara y Jessi Uribe , dieron el anuncio oficial del nacimiento de su hija, el pasado 19 de noviembre de 2025.

Artículos relacionados

Desde la llegada de Emilia, la famosa pareja ha compartido cómo la pequeña les ha traído alegría a sus vidas y, de hecho, Paola ha hablado de cómo la niña se convirtió en un milagro para su vida, luego de creer que no se sería madre.

La cantante detalló que, tuvo dos intentos de ser mamá, pero desafortunadamente perdía a sus bebés en momento en los que su vida profesional pasaba por cosas importantes, por eso, ella creyó que ese deseo ya no se cumpliría.

Artículos relacionados

Por otro lado, Emilia genera mucha ternura pese a que no la conocen oficialmente en redes, sin embargo, sus padres la han dejado ver y recientemente, Paola reveló un tierno video de ella.

¿Cuál es el video de Emilia que compartió Paola Jara?

A través de sus historias de Instagram, Paola Jara subió un tierno video de Emilia junto a uno de sus perritos, pues el Pomerania le está lamiendo uno de los pies de la pequeña y la artista reaccionó al tierno momento con emojis en su clip.

Paola Jara derrite las redes con tierno momento entre Emilia y su mascota.
Paola Jara muestra a Emilia con su perrito y géneros ternura. (Foto: Freepik)

Por supuesto, el video es tan conmovedor por ver a esos dos pequeños seres actuando de la manera más inocente y más, porque la artista había revelado en su embarazo que Coco, una de sus mascotas, estaba muy pendiente de ella y la cuidó durante la gestación.

Sin duda, tanto ellos como sus fanáticos esperan que Emilia se la lleve muy bien con sus perritos, que, como se ve en el video, también cuidarán de ella.

Artículos relacionados

¿Paola Jara y Jessi Uribe ya revelaron la cara de Emilia?

Jessi Uribe provocó conmoción por ser el primero en dejar ver más del rostro de su hija, pero no la ha dejado ver de frente y es que sus fanáticos quieren saber si la pequeña heredó los ojos de su papá.

Paola Jara muestra a Emilia con su perrito y géneros ternura.
Emilia protagoniza dulce momento con su perrito en redes. (Foto/ Buen día, Colombia)

Lo que sí, es que se sabe que Emilia heredó la gran caballera de Paola Jara y ella, es quien no está tan convencida de exponer tanto a su hija, debido a que es muy pequeña para mostrarlo.

Esta decisión la tomarán los artistas cuando vean que sea prudente, pero por ahora, ya tienen enternecidos a sus fans con lo que muestran de la pequeña.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Westcol vive susto en carro volador. Westcol

Westcol sufre susto en carro volador en su viaje a China; así fue el inesperado episodio

Westcol mostró el miedo que sintió al viajar en un carro volador en China, un momento que se volvió viral en redes.

Westcol causa revuelo por su actitud con Luisa Castro Westcol

Westcol causa revuelo por su actitud con Luisa Castro en medio de rumores de infidelidad

Westcol vuelve a ser tendencia tras su polémica actitud en medio de rumores de supuesta infidelidad de Luisa Castro.

Yaya Muñoz y ex de Aida Victoria Merlano generan rumores en redes sociales Yaya Muñoz

Yaya Muñoz y ex de Aida Victoria Merlano generan rumores en redes sociales; ¿están juntos?

Yaya Muñoz y el ex de Aida Victoria Merlano llamaron la atención en redes tras aparecer con una inesperada interacción.

Lo más superlike

Reviven video de Shakira tras su cuestionada actitud con un camarógrafo Shakira

Reviven polémico video de Shakira tras mostrar cuestionable actitud con un camarógrafo

Un video que se viralizó en 2025, re vivió en pleno 2026 por el cual, Shakira fue cuestionada y criticada por polémica actitud.

Beba se pronunció sobre la placa de nominados en La casa de los famosos Col: ¿qué dijo al respecto? La casa de los famosos

Beba se pronunció sobre la placa de nominados en La casa de los famosos Col: ¿qué dijo al respecto?

Blessd habló sobre la llegada de su bebé y lo que siente en esta nueva etapa Blessd

Blessd rompió el silencio sobre la llegada de su bebé e hizo confesiones: “lo difícil que fue para mí”

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles? Salud y Belleza

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles?

Christian Nodal pospuso su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepiente de casarse? Christian Nodal

Christian Nodal pospone su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepintió?