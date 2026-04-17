Paola Jara enternece las redes con conmovedor momento de Emilia y su perrito

Los artistas de música popular, Paola Jara y Jessi Uribe , dieron el anuncio oficial del nacimiento de su hija, el pasado 19 de noviembre de 2025.

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Desde la llegada de Emilia, la famosa pareja ha compartido cómo la pequeña les ha traído alegría a sus vidas y, de hecho, Paola ha hablado de cómo la niña se convirtió en un milagro para su vida, luego de creer que no se sería madre.

La cantante detalló que, tuvo dos intentos de ser mamá, pero desafortunadamente perdía a sus bebés en momento en los que su vida profesional pasaba por cosas importantes, por eso, ella creyó que ese deseo ya no se cumpliría.

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Por otro lado, Emilia genera mucha ternura pese a que no la conocen oficialmente en redes, sin embargo, sus padres la han dejado ver y recientemente, Paola reveló un tierno video de ella.

¿Cuál es el video de Emilia que compartió Paola Jara?

A través de sus historias de Instagram, Paola Jara subió un tierno video de Emilia junto a uno de sus perritos, pues el Pomerania le está lamiendo uno de los pies de la pequeña y la artista reaccionó al tierno momento con emojis en su clip.

Paola Jara muestra a Emilia con su perrito y géneros ternura. (Foto: Freepik)

Por supuesto, el video es tan conmovedor por ver a esos dos pequeños seres actuando de la manera más inocente y más, porque la artista había revelado en su embarazo que Coco, una de sus mascotas, estaba muy pendiente de ella y la cuidó durante la gestación.

Sin duda, tanto ellos como sus fanáticos esperan que Emilia se la lleve muy bien con sus perritos, que, como se ve en el video, también cuidarán de ella.

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¿Paola Jara y Jessi Uribe ya revelaron la cara de Emilia?

Jessi Uribe provocó conmoción por ser el primero en dejar ver más del rostro de su hija, pero no la ha dejado ver de frente y es que sus fanáticos quieren saber si la pequeña heredó los ojos de su papá.

Emilia protagoniza dulce momento con su perrito en redes. (Foto/ Buen día, Colombia)

Lo que sí, es que se sabe que Emilia heredó la gran caballera de Paola Jara y ella, es quien no está tan convencida de exponer tanto a su hija, debido a que es muy pequeña para mostrarlo.

Esta decisión la tomarán los artistas cuando vean que sea prudente, pero por ahora, ya tienen enternecidos a sus fans con lo que muestran de la pequeña.