Paola Jara paraliza las redes con foto del rostro de Emilia: así luce

El pasado 19 de noviembre de 2025, Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron el nacimiento de su hija, Emilia, pues desde que anunciaron su embarazo, la llegada al mundo de la pequeña era una de as noticias más esperadas del año.

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Para la artista, como madre primeriza, ha revelado lo enamorada que está de su niña, a quien ve como un milagro, pues creyó que su sueño de ser mamá nunca iba a llegar, debido a que lo intentó en otras ocasiones y no lo logró.

De acuerdo con sus palabras, ella perdió a dos bebés y los lamentables hechos se dieron en momento importantes para su vida artística, lo que hizo que ya perdiera la esperanzas de tener un bebé.

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Desde que nació Emilia, sus fanáticos han estado ansioso por conocerla y entre ella y Jessi, la cantante ha sido más reservada en mostrar su carita, pero recientemente causó revuelo al dejarla ver.

¿Cuál es la imagen en la que Paola Jara dejó ver a Emilia?

En horas de la noche del pasado miércoles 15 de abril, Paola Jara paralizó las redes sociales al subir una foto de Emilia en sus historias de Instagram.

Paola Jara sorprende al mostrar la cara de Emilia. (Foto/ Buen día, Colombia)

En la imagen, se ve a la niña de perfil, pero se le ve más su carita en comparación a otras fotos que ella ya había subido, pues en esta ocasión se le ve sus cachetes, sus pestañas y hasta sus labios.

La tierna imagen conmocionó mucho, no solo porque se vea más del rostro de la menor, sino porque se está viendo fijamente con una de las mascotas de su mamá; sin duda, una foto demasiado hermosa.

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¿Jessi Uribe ya había mostrado el rostro de Emilia?

Paola Jara deja ver la cara de Emilia y causa sensación. (AFP/ Frazer Harrison)

Hace alrededor de un mes, Jessi Uribe sacudió las redes sociales al subir un video con Emilia, en donde también sorprendió al dejar ver más su carita, pero al igual que Paola, no la dejan ver de frente.

Precisamente, sus seguidores se preguntan cómo luce, si se parece a su mamá o su papá, si heredó los ojos del cantante o Jara, sin embargo, quizá, poco a poco vayan dejando ver más de la niña, a medida de que vaya creciendo, pues apenas cumplirá cinco meses.