Desde hace varias semanas, el nombre de Renzo Meneses se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras ser uno de los exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Luego de ser eliminado del programa, el creador de contenido ha generado una división de opiniones tras el corto vínculo amoroso que tuvo con Marilyn Patiño tras confirmarlo públicamente.

Sin embargo, Marilyn tomó la decisión de continuar con su camino por separado con Renzo y él en las últimas horas se ha convertido en centro de atención mediática tras una aparente indirecta para ella en sus redes.

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¿Cuál fue la fotografía de Renzo Meneses que divide opiniones en redes?

¿Qué mensaje compartió Rnezo Meneses que sería para Marilyn Patiño? | Foto: Canal RCN

Luego del paso de Renzo Meneses en La casa de los famosos Colombia, el creador de contenido digital ha demostrado que una de sus mayores fuentes de inspiración es realizar deporte.

En medio de las fotografías que comparte en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 309 mil seguidores, reveló un mensaje el cual ha generado una gran variedad de opiniones mediante las distintas plataformas digitales, pues, dice las siguientes palabras:

“Cumpliéndome, con ganas o sin ella”, agregó Renzo Meneses en la descripción de la publicación.

En medio de estas palabras, internautas han generado diversas opiniones acerca de si se trata sobre una presunta indirecta para Marilyn Patiño, pues, aunque no terminaron las cosas en malos términos, cada uno continuó con sus proyectos de manera individual.

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¿Qué proyectos tiene en la actualidad Renzo Meneses?

Tras su paso por La casa de los famosos Colombia, Renzo Meneses ha demostrado que continúa con todos sus proyectos al ser un reconocido creador de contenido digital, pues, ha demostrad que le gusta mantener informados a sus seguidores acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

¿Cómo fue el paso de Renzo Meneses en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Así también, se refleja que Renzo adquirió gran visibilidad tras ser uno de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia en donde recibió todo el cariño de sus seguidores al demostrar su creatividad y tener un estilo de vida saludable.