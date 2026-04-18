Karen Sevillano reveló qué hace cuando sus fans le piden autógrafos; su confesión generó comentarios

Un encuentro cotidiano terminó convirtiéndose en una anécdota que generó conversación en redes sociales, luego de que Karen Sevillano compartiera cómo suele reaccionar tras interactuar con sus fans.

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¿Qué le pasó a Karen Sevillano?

Karen Sevillano contó que todo ocurrió mientras estaba desayunando, cuando una persona se acercó para pedirle un autógrafo. La influencer destacó que, desde su perspectiva, este tipo de situaciones no siempre son fáciles de manejar.

Karen Sevillano habló acerca de dar autógrafos / (Foto del Canal RCN)

La creadora explicó que, aunque se trata de una situación habitual, el momento la tomó por sorpresa. Sevillano generó reacciones al revelar cuál fue su respuesta ante ese instante.

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¿Cómo reaccionó Karen Sevillano tras dar el autógrafo?

Tras recibir la solicitud, Karen indicó que su primera reacción fue de nerviosismo. Según explicó, no tiene claro qué hacer en ese instante, lo que la lleva a actuar de una manera poco habitual.

En lugar de firmar de manera rápida, termina escribiendo mensajes más largos, como si se tratara de una dedicatoria. Incluso mencionó que incluye detalles personalizados, como el nombre de la persona o comentarios sobre aspectos que percibe en ese momento.

"Si la persona se llama Eduvina, yo digo: Eduvina, me encantó verte. Tienes una energía muy linda. Está muy lindos tus aretes y tu peinado", contó entre risas.

Karen Sevillano divirtió tras contar su historia dando autógrafos / (Foto del Canal RCN)

Luego de lo ocurrido, Karen Sevillano señaló que decidió consultar con inteligencia artificial para entender cómo podría manejar mejor estas situaciones.

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¿Qué consejo recibió Karen Sevillano sobre dar autógrafos?

Tras consultarlo, explicó que la respuesta que obtuvo le planteó que un autógrafo representa más que una firma.

Entre las recomendaciones, se incluyó la importancia de sonreír, hacer contacto visual y agradecer el apoyo. Además, se le sugirió agregar un detalle adicional, como una frase corta o el nombre del fan.

La creadora destacó que este enfoque le permitió ver ese momento como un recuerdo que puede tener significado para quien lo recibe, más allá de la acción de firmar.