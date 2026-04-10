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Así luce Yina Calderón como una caricatura de 'Las frutinovelas': ¿qué fruta es?

Yina Calderón no fue la excepción y tuvo su caricatura en 'Las frutinovelas', causando curiosidad por la fruta con que la representaron.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yina Calderón tiene su propia versión en 'Frutinovelas'
Yina Calderón tiene su propia versión en 'Frutinovelas'. ¿Qué fruta es? (Foto izquierda: Canal RCN | Foto derecha: Genera con IA)

A Yina Calderón también le crearon su propia caricatura en 'Las frutinovelas', desatando todo tipo de reacciones en redes sociales por la fruta con la que fue representada.

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¿Con qué fruta hicieron a Yina Calderón en 'Las frutinovelas'?

El fenómeno de 'Las frutinovelas' en TikTok sigue creciendo y parece no tener freno. Cada vez son más los famosos convertidos en frutas dentro de estas caricaturas virales que se han robado la atención de miles de usuarios en la plataforma.

Yina Calderón en el Aftershow de La casa de los famosos Colombia
A Yina Calderón le crearon su propia caricatura de 'frutinovelas'. (Foto: Canal RCN)

Figuras como Jessi Uribe, Paola Jara, Christian Nodal y Ángela Aguilar ya han tenido su propio avatar frutal, e incluso en algunos casos se han recreado fragmentos de sus historias, lo que ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales.

Ahora fue el turno de Yina Calderón, quien fue representada como una naranja para sumarse a 'La casa de los frutifamosos', una de las versiones más comentadas de esta tendencia digital.

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¿Cómo se ve Yina Calderón convertida en naranja en 'Las frutinovelas'?

A la exparticipante de La casa de los famosos Colombia la recrearon con varios de sus rasgos más característicos: su cabello largo, los tatuajes en el rostro y un outfit muy deportivo.

Además, la caricatura resaltó su figura voluptuosa, pero con la piel completamente naranja para ajustarla al universo de 'Las frutinovelas'.

A Yina Calderón le crearon su propia caricatura de 'frutinovelas': así luce
A Yina Calderón la convirtieron en una caricatura de naranja al estilo de ‘Las frutinovelas’. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue el ingenioso nombre que le dieron en este mundo de fantasía: 'Yinaranja' Calderón.

El juego de palabras no tardó en despertar todo tipo de reacciones entre miles de seguidores en redes sociales.

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¿Qué ha dicho Yina Calderón de su caricatura creada para 'Las frutinovelas'?

Por ahora, Yina no se ha pronunciado sobre la caricatura que le crearon para 'Las frutinovelas', pues se encuentra enfocada en varios proyectos que adelanta en México, país donde ha logrado llamar la atención y seguir consolidándose como una figura mediática y polémica e influencer de entretenimiento.

Por eso, muchos de sus fans están a la expectativa de saber si más adelante hablará sobre esta caricatura que ya se volvió tendencia en redes.

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