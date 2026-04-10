En las últimas horas, el hijo de una reconocida influencer llamó la atención de miles de personas en redes sociales, tras pedir con un emotivo mensaje que rezaran por su madre, quien se encuentra hospitalizada.

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¿Quién es la influencer que se encuentra hospitalizada y su hijo lanzó un mensaje de alerta en redes por su salud?

Se trata de la reconocida influencer mexicana Lizbeth Rodríguez, recordada en redes por su paso como la polémica reportera de Badabun, donde detenía a parejas en la calle y les ofrecía dinero a cambio de revisar sus celulares, dejando al descubierto más de una infidelidad.

La influencer Lizbeth Rodríguez preocupó a sus miles de fans tras aparecer en redes hospitalizada. (Foto: Victor Chavez/Getty Images/AFP)

Ahora, la creadora de contenido volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de que, desde su cuenta de Instagram, se compartieran varias fotografías en las que aparece postrada en una cama de hospital mientras es atendida por una enfermera.

Sin embargo, lo que más alarmó a sus seguidores fue el mensaje que acompañó la publicación: “Por favor, recen por mi mamá, no sé qué hacer”, lo que desató una ola de preocupación en los comentarios.

Minutos después, fue la propia influencer quien decidió aclarar lo sucedido, luego de notar la angustia de miles de fans por su estado de salud.

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¿Qué le pasó a la influencer Lizbeth Rodríguez?

En una nueva publicación, la influencer de 31 años explicó que sufrió una intoxicación, situación que le provocó una fuerte baja en la presión y le impidió mantenerse en pie, por lo que tuvo que acudir de urgencia al hospital y quedar bajo observación.

Lizbeth Rodríguez reveló que sufrió una intoxicación y por ello tuvo que ser hospitalizada. (Foto: Victor Chavez/Getty Images/AFP)

Además, aclaró que las fotografías fueron publicadas por su hijo, quien actuó desde la preocupación, y no como una estrategia para llamar la atención en redes, como insinuaron algunos usuarios en los comentarios criticándola.

Finalmente, la mexicana llevó tranquilidad a sus seguidores al asegurar que ya se encuentra mejor y aprovechó para agradecer a todas las personas que se mostraron atentas y preocupadas por su estado de salud.

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¿Quién es Lizbeth Rodríguez?

Lizbeth Rodríguez es una influencer y creadora de contenido mexicana que cuenta con una comunidad de millones de seguidores en YouTube, Instagram, Facebook y otras plataformas, donde comparte videos sobre situaciones de la vida cotidiana, relaciones y experiencias personales.

Además, suele mostrar su estilo de vida, momentos familiares y contenido junto a sus hijos y su pareja, lo que la ha mantenido vigente más allá de la etapa que vivió en Badabun.