Un reciente caso ha causado revuelo en redes sociales tras revelarse que una reconocida influencer y modelo fue acusada de robar a hombres a través de aplicaciones de citas.

¿Quién es la famosa influencer que fue acusada de robar a hombres por medio de aplicaciones de citas?

Se trata de la modelo y creadora de contenido estadounidense Adva Lavie, más conocida como Mia Ventura.

Adva Lavie, también conocida como Mia Ventura, fue acusada de presuntamente robar a hombres a través de aplicaciones de citas. (Foto: Freepik)

La mujer de 28 años se volvió tendencia tras revelarse que enfrenta cargos por presuntamente robar a hombres utilizando diversas aplicaciones de citas.

Según las autoridades encargadas del caso, la influencer habría operado entre 2023 y 2025 en distintas zonas del condado de Los Ángeles, incluyendo áreas reconocidas como Beverly Hills, West Hollywood y Westlake Village.

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¿Cómo operaba presuntamente Adva Lavie o Mia Ventura, según las autoridades?

Las investigaciones pertinentes de las autoridades estadounidenses esclarecieron que la modelo presuntamente solía usar estas apps para atraer hombres mayores (y al parecer algunas mujeres), ganarse su confianza y poder acceder a sus hogares.

Una vez estando dentro de las propiedades, la mujer presuntamente hurtaba dinero en efectivo, oro y artículos de lujo.

Cabe aclarar que, aunque Mia se declaró inocente, un juez determinó que deberá enfrentar juicio, lo que indicaría que, de ser culpable de todos los cargos, podría enfrentar una condena de 11 años de prisión.

Según las autoridades, Mia Ventura presuntamente utilizaba aplicaciones de citas para cometer robos. (Foto: Freepik)

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¿Quién es Adva Lavie o Mia Ventura?

Adva Lavie, conocida en el mundo digital como Mia Ventura, es una modelo e influencer estadounidense de 28 años que ha ganado popularidad por su presencia en redes sociales y plataformas como la famosa 'página azul', donde comparte contenido exclusivo para sus seguidores.

Asimismo, en sus redes sociales mostraba un estilo que combina glamour, moda y un toque llamativo, lo que le permitió construir una sólida base de seguidores alrededor del mundo. Sin embargo, decidió eliminar sus cuentas tras verse involucrada en este asunto.

Además de su trabajo en plataformas digitales, Mia ha destacado en el modelaje tradicional, llegando a aparecer en portadas de revistas reconocidas como Pl@yb0y y P3nthous3.

Su carrera combina la exposición mediática con su imagen de lujo y estilo de vida, lo que la ha convertido en una figura influyente dentro del entretenimiento y la industria del modelaje.