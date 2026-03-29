Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Famosa influencer es acusada de usar app de citas para robar hombres, ¿de quién se trata?

Una famosa influencer fue acusada de usar varias app de citas para engañar y robar a hombres, generando sorpresa en redes sociales.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Influencer Mia Ventura es acusada de robar hombres por medio de app de citas
Reconocida influencer es acusada de robar hombres por medio de app de citas. (Foto: Freepik)

Un reciente caso ha causado revuelo en redes sociales tras revelarse que una reconocida influencer y modelo fue acusada de robar a hombres a través de aplicaciones de citas.

Artículos relacionados

¿Quién es la famosa influencer que fue acusada de robar a hombres por medio de aplicaciones de citas?

Se trata de la modelo y creadora de contenido estadounidense Adva Lavie, más conocida como Mia Ventura.

Reconocida influencer es acusada de robar hombres mayores
Adva Lavie, también conocida como Mia Ventura, fue acusada de presuntamente robar a hombres a través de aplicaciones de citas. (Foto: Freepik)

La mujer de 28 años se volvió tendencia tras revelarse que enfrenta cargos por presuntamente robar a hombres utilizando diversas aplicaciones de citas.

Según las autoridades encargadas del caso, la influencer habría operado entre 2023 y 2025 en distintas zonas del condado de Los Ángeles, incluyendo áreas reconocidas como Beverly Hills, West Hollywood y Westlake Village.

Artículos relacionados

¿Cómo operaba presuntamente Adva Lavie o Mia Ventura, según las autoridades?

Las investigaciones pertinentes de las autoridades estadounidenses esclarecieron que la modelo presuntamente solía usar estas apps para atraer hombres mayores (y al parecer algunas mujeres), ganarse su confianza y poder acceder a sus hogares.

Una vez estando dentro de las propiedades, la mujer presuntamente hurtaba dinero en efectivo, oro y artículos de lujo.

Cabe aclarar que, aunque Mia se declaró inocente, un juez determinó que deberá enfrentar juicio, lo que indicaría que, de ser culpable de todos los cargos, podría enfrentar una condena de 11 años de prisión.

Famosa influencer estadounidense fue acusada de robar hombres por apps de citas
Según las autoridades, Mia Ventura presuntamente utilizaba aplicaciones de citas para cometer robos. (Foto: Freepik)

Artículos relacionados

¿Quién es Adva Lavie o Mia Ventura?

Adva Lavie, conocida en el mundo digital como Mia Ventura, es una modelo e influencer estadounidense de 28 años que ha ganado popularidad por su presencia en redes sociales y plataformas como la famosa 'página azul', donde comparte contenido exclusivo para sus seguidores.

Asimismo, en sus redes sociales mostraba un estilo que combina glamour, moda y un toque llamativo, lo que le permitió construir una sólida base de seguidores alrededor del mundo. Sin embargo, decidió eliminar sus cuentas tras verse involucrada en este asunto.

Además de su trabajo en plataformas digitales, Mia ha destacado en el modelaje tradicional, llegando a aparecer en portadas de revistas reconocidas como Pl@yb0y y P3nthous3.

Su carrera combina la exposición mediática con su imagen de lujo y estilo de vida, lo que la ha convertido en una figura influyente dentro del entretenimiento y la industria del modelaje.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ana Karina Soto en el after de La casa de los famosos Colombia 2024. Ana Karina Soto

Ana Karina Soto vivió angustiante momento tras perder un diente: así lo reveló

La presentadora Ana Karina Soto aseguró que fue "una tragedia" esta situación que vivió días atrás y que casi le impide estar en televisión.

Jenny López y Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra. Jhonny Rivera

Jenny López vivió incómoda situación debido a una estricta regla en Dubái: esto fue lo que sucedió

Mientras se encuentra disfrutando de su luna de miel con Jhonny Rivera, Jenny López contó detalles de este incómodo momento que vivió.

Marilyn Patiño y Karola en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Karola y Marilyn protagonizaron inesperada escena en La casa de los famosos: ¿hubo beso?

En medio del sábado de fiesta, Karola y Marilyn Patiño fueron captadas por las cámaras bastante cercanas durante una dinámica.

Lo más superlike

J Balvin causó preocupación en redes al lanzarse de un tobogán de colores J Balvin

J Balvin se lanzó de tobogán de colores y generó preocupación, ¿fue el mismo donde murió una joven?

J Balvin se lanzó de un tobogán de colores y generó preocupación entre sus seguidores, pues una joven murió en uno en Norte de Santander.

Valentino Lázaro le confiesa a Alejandro Estrada si le gusta La casa de los famosos

¿Valentino Lázaro le gusta Alejandro Estrada? Esto confesó el bailarín en La casa de los famosos

Joven genera sensación en redes sociales por su parecido con Richard Ríos Viral

Joven causa furor en redes sociales por su impresionante parecido con Richard Ríos

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé Dulce María

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé

Kika Nieto reveló que casi padece de ortorexia Salud

¿Qué es la ortorexia, el trastorno que confesó casi desarrollar Kika Nieto?