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Falleció influencer fitness en trágicas circunstancias: esto se sabe

Un influencer fitness falleció en Brasil en medio de un confuso hecho que es investigado por las autoridades.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Falleció influencer fitness en trágicas circunstancias: esto se sabe
Falleció influencer fitness en trágicas circunstancias: esto se sabe (foto freepik)

El mundo digital y del fitness se encuentra conmocionado tras conocerse la muerte de un creador de contenido que había ganado reconocimiento por sus consejos de entrenamiento y estilo de vida saludable.

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El hecho ocurrió en Brasil y ha generado preocupación entre sus seguidores.

¿Quién es el influencer fitness que falleció?

Se trata de Roberto Cunha Lima, conocido en redes sociales como “Beto Cunha Coach”.

El entrenador, de 46 años, se había posicionado como una figura dentro del mundo del bienestar, compartiendo recomendaciones sobre ejercicio, pérdida de peso y desarrollo muscular.

A través de su cuenta de Instagram, donde contaba con miles de seguidores, publicaba contenido enfocado en hábitos saludables y entrenamiento físico.

Además, destacaba su experiencia de más de tres décadas en el sector, lo que le permitió construir una comunidad interesada en mejorar su calidad de vida.

Su actividad en redes era constante, y una de sus publicaciones más recientes estaba dirigida a orientar a padres sobre cómo elegir alimentos adecuados para el bienestar de sus hijos.

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Un influencer fitness falleció en Brasil en medio de un confuso hecho que es investigado por las autoridades.
Roberto Cunha Lima falleció en Brasil en medio de un confuso hecho que es investigado por las autoridades. (foto freepik)

¿Cuál fue la causa de muerte de Roberto Cunha Lima?

De acuerdo con reportes de medios locales, el influencer fue at4cado mientras salía de un gimnasio en la ciudad de Salvador, en Brasil.

Según la información preliminar, un hombre que se movilizaba en motocicleta le d1sparó y posteriormente huyó del lugar.

Las autoridades confirmaron que el hecho ocurrió el 25 de marzo y que, tras lo sucedido, se inició una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre los posibles motivos detrás del at4que ni se ha informado sobre capturas relacionadas con el caso.

El suceso ha causado impacto tanto en la comunidad local como en redes sociales, donde seguidores del entrenador han expresado sorpresa y tristeza por la noticia.

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Por ahora, tampoco se han divulgado detalles oficiales sobre ceremonias de despedida o actos conmemorativos. Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades competentes, quienes buscan determinar las circunstancias exactas de lo ocurrido.

La repentina muerte de Roberto Cunha Lima deja un vacío entre quienes seguían su contenido y encontraban en sus publicaciones una guía para llevar una vida más saludable.

Roberto Cunha Lima falleció a los 46 años en inesperado suceso
Roberto Cunha Lima falleció a los 46 años en inesperado suceso (Foto freepik)
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